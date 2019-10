Manovra,Conte avverte:no stravolgimenti

"Il confronto di ieri è stato normale, sono possibili supplementi di riflessione. Il disegno della legge di Bilancio non è ancora chiuso, ma una volta operata una sintesi non si può riaprire, non può essere stravolta". Lo puntualizza il premier, a Torino. E in vista del confronto in Aula aggiunge:"Non temo il conflitto parlamentare" Poi sulle misure che riguardano l'uso del contante: "Nessun passo indietro". Puntiamo prima a "ridurre o azzerare le commissioni" sul Pos. Tav? "Il progetto prosegue,non si rimette in discussione"(Di martedì 22 ottobre 2019)