Maltempo Piemonte | torrente in piena travolge ponte e un'auto | VIDEO

Maltempo - danni e case isolate tra Liguria e Piemonte : “Una bomba d’acqua ha scatenato un putiferio” : A causa delle frane provocate dalle piogge torrenziali nell’Appennino ligure-Piemontese c’è un gruppo di case rimasto isolato in località Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio (Alessandria), mentre 3 abitazioni sono isolate nel Comune di Rossiglione (Genova) a causa di un guado del torrente Gargassa diventato impraticabile: il dato è emerso nella sede del Comune a Campo Ligure (Genova), durante un incontro tra il Capo Dipartimento ...

Maltempo - alluvione tra Piemonte e Liguria : situazione drammatica per le frane - chiuse 2 statali e 17 provinciali [DETTAGLI] : L’ondata di Maltempo di ieri ha causato esondazioni e frane anche nell’entroterra di Genova, in particolare a Campo Ligure e Rossiglione, dove nelle ultime 24 ore sono caduti rispettivamente 502 e 384 millimetri di pioggia, quasi la metà di quella che normalmente cade in un anno. Nei due paesi della Valle Stura gli sfollati sono oltre 50. A Rossiglione nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno evacuato 48 persone da due condomini ...

Maltempo in Piemonte - i danni in provincia di Alessandria. FOTO : Una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta nelle ultime ore nell’Alessandrino, in Piemonte. Un tassista di 53 anni è morto travolto da un'onda di acqua e fango a Capriata d’Orba. A Gavi in due giorni sono caduti 541 millimetri di pioggia

Maltempo Piemonte : paese isolato nel Vco - piccola tracimazione della diga di Campoliccioli : Nel Verbano–Cusio–Ossola il piccolo comune montano di Intragna, è rimasto isolato per il cedimento della strada provinciale. L’allerta per le dighe sembra invece essere rientrata, secondo quanto emerso nella riunione di questa mattina in Prefettura, presieduta dal prefetto Iginio Oliva. E’ stata registrata soltanto una piccola tracimazione della diga di Campoliccioli nel comune di Antrona. C’era il rischio di ...

Maltempo Piemonte - il presidente Cirio : “Presto per una stima ma i danni sono rilevantissimi” : “E’ presto per una stima dei danni perché i fenomeni si sono verificati nella notte ma, sulla base di quanto ci è stato riferito dai sindaci che abbiamo incontrato poco fa, sono rilevantissimi“: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte Alberto Cirio al termine del vertice in prefettura ad Alessandria in riferimento all’ondata di Maltempo. Le zone più colpite sono quelle vicine ai fiumi ma anche altre realtà più vicine ...

Maltempo - due morti in Piemonte : la Regione chiede lo stato di emergenza «Il Po è salito di 3 - 5 metri» : Maltempo, il Nord Italia è stato colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge e temporali: due i morti finora, più due dispersi nell'alessandrino, ritrovati vivi. I due...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

Maltempo : 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti - statali chiuse tra Liguria e Piemonte : Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter. Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito le due ...

Maltempo Piemonte : incidenti sulle strade - un morto : Tragico incidente questa mattina nel Torinese, a Strambino: sulla SP81 un pensionato ha perso il controllo della propria auto ed è finito nei prati ribaltandosi. L’81enne è morto sul colpo. Ferita la moglie 76enne trasportata all’ospedale di Ivrea. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore. Diversi massi di grosse dimensioni hanno invaso la carreggiata della SP100 che ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Rimane alta l'allerta in Liguria : è rischio esondazioni : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, sulle regioni del Nord Italia, oltre ad aver devastato numerose zone, ha fatto anche...

Maltempo - il Nord in ginocchio : un morto e 2 dispersi in Piemonte : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino. Il Maltempo non dà tregua e non lascia scampo, nel Nord Italia. Già ieri, Liguria, Piemonte e Lombardia erano sotto stretta osservazione, a causa delle forti e persistenti piogge, che avevano alzato pericolosomante i livelli dei torrenti e allagato strade e scantinati. In Piemonte, nelle province intorno ad Alessandria, il Maltempo ha fatto registrare 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti ...

Notte di paura in Piemonte - violenta ondata di Maltempo nell’Alessandrino : frane - allagamenti e scuole chiuse : Notte di paura in Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria, per una violenta ondata di maltempo che sta causando ingenti danni. Dopo aver superato i 9 metri, il livello del Bormida è ora in calo: il ponte che lo attraversa resterà chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo. allagamenti e frane si sono registrati su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, tra Novi e Pozzolo ...

Maltempo Piemonte : domani scuole chiuse ad Alessandria - ansia per la piena del Bormida : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche ad Alessandria, che si aggiunge a una serie di comuni della provincia, colpita dal forte Maltempo che è proseguito anche nella tarda serata. Lo ha disposto il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Alessandria c’è apprensione per la piena del fiume Bormida, attesa nella nottata, con valori vicini al livello di pericolo, anche se non dovrebbe esservi rischio per le persone: gia’ ...