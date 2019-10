Le scalinate del Bronx di “Joker” diventate attrazione turistica

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ledela New York scese a passo di danza da Joaquin Phoenix nella ormai iconica scena di Joker stanno diventando metadei fan del folle pagliaccio. Su Instagram sono in tantissimi che postano foto al pari di quanto avviene incelebri come quelle apparse in "Rocky" piuttosto che ne "La corazzata Potëmkin". Nel film, Joker balla scatenandosi sulle note della canzone "Rock and Roll Part 2" di Gary Glitter. La maggior parte dei suoi fan Instagrammer, nelle foto scattate, hanno tentato di imitarlo. L'hashtag più diffuso è #jokerstairs. Le "Joker Stairs", così ribattezzate su Google Maps, si trovano presso il numero 1165 di Shakespeare Avenue a New York City. Nel. Non è di certo un segreto che ilabbia una reputazione di "quartiere non troppo sicuro" della Grande Mela, e nonostante il tasso di criminalità non sia più quello degli anni Ottanta e ...

