Inchiesta Mondo di mezzo | la Cassazione | «Non fu una associazione mafiosa»

Morta Jessi Combs - la pilota più veloce del mondo è rimasta uccisa in un incidente : “Era in un lago secco - aperta Inchiesta” : È Morta in un incidente Jessi Combs, la “donna più veloce al mondo su quattro ruote“. Aveva 39 anni ed è rimasta uccisa mentre tentava di migliorare il suo record personale (640 chilometri orari nel 2013): con la sua auto si è schiantata nel deserto di Alvord, in Oregon. A dare la notizia è stato lo sceriffo della contea di Harney, dove la donna stava provando la North American Eagle, una vettura-jet lunga 17 metri dotata di un ...