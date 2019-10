Il Libano unito scende in piazza contro il governo

Fonte : internazionale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Le proteste potrebbero non portare a un cambiamento politico, ma hanno già superato le tradizionali divisioni sociali del. Leggi

Ariiii_21 : RT @26julymovement: Stesso giorno Spagna: milioni nelle strade per protestare. Regno Unito: milioni nelle strade per protestare. Cile: mi… - marpiro59 : RT @tvsvizzera: In Libano da giorni decine di migliaia di persone di tutte le estrazioni sociali e di tutte le religioni manifestano contro… - alcinx : RT @tvsvizzera: In Libano da giorni decine di migliaia di persone di tutte le estrazioni sociali e di tutte le religioni manifestano contro… -