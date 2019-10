F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - proseguono i ‘test competitivi’ in vista del 2020. Obiettivo : colmare il gap dalla Mercedes anche in gara : Dopo le due sfortunate gare di Sochi e Suzuka nelle quali ha raccolto molto meno di quanto seminato (citando il team principal Mattia Binotto), la Ferrari si rimbocca le maniche ed è pronta a sbarcare in Messico per il weekend sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Siamo ormai giunti alla quartultima prova del Mondiale di Formula Uno 2019 e per la scuderia con il Cavallino Rampante si riducono le chance per rimpolpare la casella delle ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non abbiamo speranze di battere le Ferrari” : Lewis Hamilton e il titolo mondiale a un passo. Il britannico della Mercedes arriva al prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 con un tesoretto importante sul secondo della graduatoria iridata: 64 punti sul finlandese Valtteri Bottas (compagno di squadra). Le Frecce d’Argento, dopo aver festeggiato a Suzuka (Giappone) il titolo costruttori, hanno grandi chance di chiudere la partita con il “Re Nero” (clicca qui per tutte ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “La vettura del prossimo anno dovrà avere più potenza e velocità di punta” : Da quando ha preso il via l’era ibrida nella Formula Uno, per cui nella stagione 2014, la Mercedes ha sempre dominato in lungo ed in largo sotto quasi tutti i punti di vista. Al primo posto della lista, sicuramente, la potenza della sua Power Unit, che permetteva di fare il vuoto a livello di velocità pura. Un aspetto che, tuttavia, è sparito nel corso del 2019. Già, in questa annata è stata la Ferrari a fare la voce grossa su questo ...

F1 - GP Messico 2019 : analisi del circuito. Caratteristiche favorevoli alla Ferrari - i rettilinei potrebbero esaltare la SF90 : Archiviata la trasferta asiatica, il circus si appresta a trasferirsi in America per il Gran Premio del Messico 2019, 18° e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per il quinto anno consecutivo sul circuito “Hermanos Rodríguez” di Città del Messico, collocato in un parco alla periferia dell’enorme megalopoli centroamericana. Il tracciato è lungo 4,304 km, uno dei più corti presenti attualmente in ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton può conquistare il titolo già in Messico? Le possibili combinazioni : Dopo la doppietta del GP di Suzuka (Giappone), la Mercedes si laureata campione del mondo di F1 nella graduatoria dei costruttori per la sesta volta consecutiva. Un risultato che evidenzia la grande annata delle Frecce d’Argento, dominatrici in buona parte dei round andati in scena. In questo senso, il britannico Lewis Hamilton è prossimo anch’egli ad aggiornare la casella “titoli iridati” con il numero “6”. ...

F1 - GP Messico 2019 : le previsioni meteo. Rischio pioggia per tutto il weekend : Si preannuncia un weekend molto difficile per quanto riguarda il meteo a Città del Messico dove dal 25 al 27 ottobre si correrà il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni della vigilia parlano infatti di un elevato Rischio pioggia per tutto il fine settimana, il Rischio dunque di una corsa sul bagnato è molto concreto sia in qualifica che in gara: le percentuali di pioggia nel corso del Gran Premio toccano infatti il 50% e i ...

F1 - GP Messico 2019 : i precedenti della Ferrari. Due doppiette e un lungo digiuno dal 1990 : Inizia la trasferta americana del Mondiale di Formula Uno 2019. Prima del Gran Premio degli Stati Uniti che si disputerà in Texas la prossima settimana, infatti, i protagonisti del Circus saranno impegnati nel Gran Premio del Messico sul circuito Hermanos Rodríguez situato proprio nella capitale messicana. Il Gran Premio del Messico ha preso parte in 18 edizioni del Mondiale di F1 e ha visto tre successi per la Lotus, McLaren e Williams. ...

F1 - GP Messico 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana all’Hermanos Rodriguez : Nel prossimo weekend (25-27 ottobre) il Circus della F1 tornerà in scena e lo farà in Messico per il 18° round del Mondiale 2019. Sul tracciato Hermanos Rodriguez la Ferrari cercherà di puntare al meglio possibile per dare interesse a un’annata, per larghi tratti, dominata dalla Mercedes, che ha già conquistato il titolo dei costruttori a Suzuka. Nell’ultimo appuntamento in Giappone la prima fila tutta occupata dal Cavallino Rampante ...

La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il GP del Messico, diciottesimo appuntamento del campionato del mondo di F1 2019 in programma a Città del Messico dal 25 al 27 ottobre. Nei tre top team scelte identiche per i piloti di Ferrari e

F1 - GP Messico 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane all’Hermanos Rodriguez : Tra due settimane il Circus della F1 tornerà protagonista in Messico per il 18° round del Mondiale 2019. Sul tracciato Hermanos Rodriguez la Ferrari cercherà di puntare al meglio possibile per dare interesse a un’annata, per larghi tratti, dominata dalla Mercedes. La Rossa però dovrà anche fare attenzione al dualismo tra i due piloti: il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc. La gestione di due racing driver veloci non è ...

