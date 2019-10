Elisa Isoardi in ritardo | tagliato uno spazio a La prova del cuoco

Elisa Isoardi - su Instagram il post ironico su Salvini dopo le rivelazioni : Elisa Isoardi ironizza su Instagram dopo le rivelazioni su Matteo Salvini. In questi giorni hanno fatto molto discutere le confessioni della conduttrice della Prova del Cuoco che è tornata a parlare della sua love story con il leader della Lega. Una storia d’amore importante, durata diversi anni e segnata anche dalla convivenza che, secondo molti, era destinata a portare alle nozze e a un figlio. L’addio non è stato indolore per ...

Elisa Isoardi senza filtri : "Spiavo il telefono di Salvini ma lui non sapeva. Ecco cosa c'ho trovato" : La conduttrice torna a parlare dell'ex compagno: "Siamo in buoni rapporti, dopo il malore gli ho scritto"

La prova del cuoco - Casimiro Lieto in arresto : "sentenze pilotate" dall'autore di Elisa Isoardi : Gol «da campionato del mondo», anzi «golloni», «vittorie strabilianti», «grandissimo presidente». C' è tutto un repertorio da trionfi calcistici nei colloqui intercettati tra gli arrestati dell' inchiesta "Ground Zero 2" della procura di Salerno, con esecuzione dei provvedimenti da parte della Guard

Elisa Isoardi : «Salvini? L’ho chiamato dopo la colica - siamo rimasti amici. Per gelosia gli spaccai il cellulare» : Elisa Isoardi è stata ospite in studio di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, e ha parlato tra le altre cose della relazione col suo ex compagno, Matteo Salvini, e del lieve malore che ha avuto qualche giorno fa, una colica che gli ha impedito di prendere parte ai funerali dei poliziotti morti nella sparatoria in Questura. «Se con Matteo siamo rimasti amici? Sì sì, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Se l’altro giorno quando ...

Elisa Isoardi : "Ho scritto a Matteo dopo il malore. Un tempo gli spiavo il cellulare - gliene ho rotti tanti" : “Se con Matteo siamo rimasti amici? Sì, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Quando l’altro giorno non è stato bene gli ho scritto”. Ospite a Un giorno da pecora su Radio Uno, Elisa Isoardi è tornata a parlare del suo rapporto con l’ex Matteo Salvini.VIDEO - Elisa Isoardi stira in diretta una camicia La sua vita, dopo la fine della relazione, non è cambiata: “Ho sempre ...

Elisa Isoardi : “Matteo Salvini? Avevo trovato la password del suo cellulare… Ho fatto scenate - ero gelosa” : Elisa Isoardi aveva indovinato la password del telefonino di Matteo Salvini e spiava le conversazioni dell’allora ministro dell’Interno. “Conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva… Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”, ha raccontato a Un giorno da pecora su Radio Rai 1. Il leader della Lega, a quanto pare, è rimasto ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi difesa da Lippi : “Attacchi ingiusti” : Elisa Isoardi troppo criticata a La prova del cuoco: interviene Claudio Lippi Oggi il conduttore Claudio Lippi ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. Ovviamente l’uomo ha parlato della sua esperienza alla guida de La prova del cuoco al fianco di Elisa Isoardi. Proprio su quest’ultima ha speso parole davvero al miele, asserendo di essere riuscito a costruirci un ottimo rapporto. E ...

Elisa Isoardi sullo stop de La prova del cuoco : “Mi siete mancati” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi e Claudio Lippi tornati in onda. Lei: “Mi siete mancati” E’ tornata in onda oggi, giovedì 17 ottobre 2019, La prova del cuoco di Elisa Isoardi e Claudio Lippi, ieri non trasmessa per via di una modifica improvvisa del palinsesto della tarda mattinata di Rai1. Con un’edizione speciale del TG1, la prima rete ha infatti trasmesso i funerali dei due agenti della polizia rimasti uccisi la ...