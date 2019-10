Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – Per la decima edizione del Festival della Diplomazia,23 ottobre al Teatrodi Roma va in scenadaldiche ripercorre le vicende che hanno segnato la recente storia europea a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. Ingresso alle 20,30 (gratuito, previa registrazione sul sito : http:// festivaldelladiplomazia.eu/ evento/berlino--dal- muro/#registrazione). Il 13 agosto 1961 i cittadini di Berlino si svegliarono in una città divisa a metà. Al tentativo di separazione ideale, che perpetrava dal dopoguerra, si sostituiva un lungo muro, più di 156 chilometri per quasi 4 metri di altezza. “Era un’arma, non soltanto una barriera, un simbolo dell’assolutismo e non solo una trincea, una prigione ben più che una separazione.” La notte del 9 novembre 1989, dopo 28 anni e a seguito di un malinteso ...

romadailynews : Palladium, “Berlino, Cronache dal Muro”: il reading teatrale di Ezio Mauro mercoledì 23… - matsuteia : RT @wordsandmore1: Al X Festival della Diplomazione: Berlino. Cronache del muro. Reading teatrale di e con Ezio Mauro, Teatro Palladium, pi… - wordsandmore1 : RT @wordsandmore1: Al X Festival della Diplomazione: Berlino. Cronache del muro. Reading teatrale di e con Ezio Mauro, Teatro Palladium, pi… -