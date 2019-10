Modena Incidente sulla nazionale per Carpi | morto un settantenne

Incidente tra Carpi e Novi di Modena - auto esce di strada e si ribalta : 29enne muore sul colpo : Incidente stradale oggi tra Carpi e Novi di Modena sulla statale Romana Nord: un ragazzo di 29 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria auto, ribaltandosi e finendo in un fosso. Non sarebbero coinvolte altre vetture. Indagini in corso. Disagi alla circolazione: strada chiusa per circa 2 ore per permettere i rilievi del caso.Continua a leggere