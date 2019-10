Meghan Markle in tv | Nessuno mi chiede mai come sto

Fonte : blogo

(Di lunedì 21 ottobre 2019) E' andato in onda ieri sera sulla britannica ITV un documentario incentrato sulla vita die sulle sue difficoltà nell'affermarsiduchessa di Sussex. In una frammento circolato pochi giorni prima della messa in onda l'ex attrice americana dichiara: "Grazie per avermi chiesto se sto bene. Poche persone mi hanno fatto questa domanda". In poche ore è partito l'hashtag #weloveyou, che vanta già 60mila tweet.inoltre ha rivelato di essersi sentita vulnerabile durante il periodo della gravidanza terminato con la nascita del piccolo Archie, ma in compenso ha potuto contare sul sostegno del marito, il principe Harry: "Lui è molto protettivo con me".Infine, la duchessa di Sussex ha dichiarato che a causa delle critiche ricevute avrebbe pensato di trasferirsi con la famiglia all'estero: dapprima negli States, sua patria, poi in Sudafrica ritenendolo il posto ...

