Manovra | fra Conte e Di Maio incontro fuori programma a Palazzo Chigi in vista del

Manovra/ Così Francia e Germania si mettono al sicuro dal debito italiano : Con la MANOVRA il debito pubblico italiano non scende. L'Ue è però già preparata a mettersi in sicurezza da rischi di contagio

Manovra - è scontro. Franceschini avverte : “Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno” : È scontro nel governo sulla Manovra, con gli avvertimenti lanciati da Movimento 5 Stelle e Italia Viva, con Matteo Renzi che vuole abolire la quota 100. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di calmare le acque, ma intanto il Pd replica con Dario Franceschini: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno".Continua a leggere

«Evasometro» : con la Manovra arriva il Grande Fratello fiscale (con anonimato) Bonus facciate e contanti : tutte le misure : I dati su fatture, su transazioni o consumi saranno resi anonimi. Ma si attiverà un algoritmo in grado di incrociare i dati. Le incongruenze verranno segnalate e potranno dare luogo ad accertamenti

Sondaggi - la settimana della Manovra premia l’opposizione : la Lega guadagna un punto - Fratelli d’Italia mezzo. Pd e M5s in affanno : Nella settimana delle liti in maggioranza sulla manovra finanziaria a riprendere quota è il principale partito d’opposizione. Secondo il Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 è la Lega a registrare l’aumento più sensibile negli ultimi sette giorni, di quasi un punto, raggiungendo e superando di nuovo quota 33 per cento che tradotto è un elettore su 3 tra coloro che già oggi hanno intenzione di presentarsi alle urne con le idee ...

**Manovra : Franceschini riunisce delegazione Pd alle 18 a p. Chigi** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – alle 18 Dario Franceschini riunirà la delegazione dei ministri Pd a palazzo Chigi in vista del Cdm sulla manovra. L'articolo **Manovra: Franceschini riunisce delegazione Pd alle 18 a p. Chigi** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tre riflessioni fra Manovra - regionali in Umbria e zig zag di Berlusconi : Primo. Indipendentemente dai numerosi punti tuttora in discussione, non si può fare a meno di esprimere alcune preoccupazioni di fondo sulla manovra economica.In una situazione nella quale le risorse sono così scarse a causa della copertura generalizzata dell’IVA (non si capisce perché su di essa non si faccia invece una manovra articolata per prodotti) perché non si smonta il provvedimento più negativo ...

Manovra : De Micheli - ‘Risorse infrastrutture? Ci saranno - negoziazione con Mef’ : Rho Fiera (Milano), 1 ott. (Adnkronos) – L’arrivo di nuovi investimenti per le infrastrutture in legge di bilancio sono un tema che “ovviamente fa parte di un negoziato con il ministero dell’Economia”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in visita a ExpoFerroviaria, a chi gli chiedeva se ci saranno ulteriori investimenti in Manovra per le opere infrastrutturali.“La ...

Manovra - ancora niente intesa fra M5S e Pd. Scontro su Iva e deficit : Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei ministri per il varo ma il nodo resta ancora, al momento, quello delle risorse per la Manovra. Attesi i dati dall'Istat su occupati e disoccupati di agosto e sui prezzi al consumo di settembre

Manovra : Boccia - ‘penso confronto a breve - cuneo e infrastrutture le richieste’ (2) : (AdnKronos) – Le richieste, ha sottolineato Boccia, “sono quelle di sempre e, peraltro, si vede una convergenza di molti a partire dal nodo infrastrutturale sia italiano che europeo, la questione cuneo fiscale, i premi di produzione per fare in modo che si attivi sempre di più lo scambio salario-produttività. E a nostro avviso -ha aggiunto Boccia- un grande piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro”.L'articolo ...