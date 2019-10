Inter | Antonio Conte non dà tregua a i suoi | la punizione dopo il black-out

Inter - ci sarebbe l'ok di Antonio Conte per il colpo Matic : L'Inter potrebbe essere molto attiva nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante l'ottimo inizio di stagione, con diciotto punti nelle prime sei giornate e il secondo posto in classifica ad una lunghezza dalla Juventus capolista, la rosa nerazzurra ha evidenziato ancora qualche carenza, soprattutto dal punto di vista numerico. In particolar modo in mezzo al campo manca un giocatore in grado di garantire lo stesso tasso tecnico dei ...

Inter - Godin esalta Antonio Conte : “impariamo ogni giorno da lui - ci trasmette idee e passione” : Diego Godin esalta le qualità di Antonio Conte dal ritiro dell’Uruguay: il centrale dell’Inter spende delle belle parole per l’allenatore nerazzurro Anche dal ritiro delle nazionali, i giocatori dell’Inter non perdono occasione per esaltare le qualità di Antonio Conte. Il nuovo allenatore nerazzurro ha portato una ventata d’entusiasmo in tutto l’ambiente, lavorando egregiamente sia sull’aspetto ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Inter - Sandro Mazzola contro Antonio Conte : "Sembra ancora juventino" : Non tutti gli Interisti hanno digerito l'arrivo in panchina di Antonio Conte, così com'è stato lo stesso per alcuni juventini. Se nel secondo caso, alcuni tifosi si sono mossi con una petizione per rimuovere la stella celebrativa dell'ex leggenda bianconera dall'Allianz Stadium, nel secondo si tratt

Inter - Mazzola ‘smaschera’ Antonio Conte : “vorrebbe parlare come uno juventino - ma poi…” : L’ex bandiera dell’Inter ha parlato di Conte dopo il match tra Inter e Juventus, esprimendo il proprio singolare punto di vista Sandro Mazzola non è rimasto ovviamente Contento del risultato maturato ieri a San Siro tra Inter e Juventus, i bianconeri si sono imposti grazie ai gol di Dybala e Higuain, che hanno vanificato il rigore di Lautaro Martinez. Massimo Paolone/LaPresse L’attenzione dell’ex bandiera nerazzurra ...

Antonio Valentin Angelillo - il primo Icardi della storia dell’Inter : Su Il Giornale la storia di Antonio Valentin Angelillo, argentino acquistato dall’Inter di Herrera per 90 milioni di lire e poi cacciato per una storia d’amore con una ballerina. Il primo caso Icardi in nerazzurro, lo definisce il quotidiano. Angelillo nasce nel 1937 a Buenos Aires, da papà macellaio. A 18 anni il Racing Avellaneda lo ingaggia dall’Arsenal de Llavallol. A 19 va al Boca Juniors. L’Inter di Angelo Moratti A 20 ...

Inter - Fabrizio Biasin sulla lezione di Antonio Conte : mai contento quando perdi : La cosa bella di Antonio Conte è che è quasi sempre incazzato: quando vince perché «dovete smetterla di dire che siamo i favoriti per lo scudetto», quando perde perché «ci vuole più rispetto». Antonio Conte è così, prendere o lasciare. E, infatti, chi ce l' ha, se lo tiene stretto (giustamente). La

Antonio Conte freddato dal Barcellona? Ma si sono viste grandi cose : questa Inter... : Nel primo tempo Conte conosce l'Inter che sognava. Forse prima che Sarri abbia trovato la sua Juve ideale. La differenza in vista del derby d'Italia di domenica è essenzialmente questa, un passo diverso nel percorso che però la Juve può colmare con una maturità e una qualità superiori. È possibile c

Antonio Conte - i cinque giorni della verità : Barcellona in Champions e Juventus in campionato per capire quanto vale l’Inter : Barcellona in Champions, Juventus in campionato: in cinque giorni l’Inter di Conte è chiamata a dare delle risposte sul proprio reale valore. Non uno snodo che deciderà la stagione, per carità, ma di certo un passaggio fondamentale per comprendere se l’entusiasmo delle prime giornate di Serie A potrà tradursi in fattori solidi su cui far poggiare concrete ambizioni di vittoria. Per comprendere l’importanza della doppia sfida in ...

Inter - la firma di Antonio Conte : la miglior difesa d'Europa - lo dicono i numeri : Un portiere di sicuro affidamento, tre centrali difensivi top e due terzini a tutta fascia: ecco quanto è bastato all'Inter per avere, fino ad ora, la migliore difesa d'Europa. Un solo gol subito (quello di Joao Pedro contro il Cagliari) e cinque vittorie su cinque gare di campionato finora disputat

Il ministero dell’Interno ha stabilito che il sindaco di Riace - Antonio Trifoli - non poteva candidarsi : Il ministero dell’Interno ha stabilito che il sindaco di Riace Antonio Trifoli, della Lega, non poteva candidarsi né essere eletto perché, in quanto vigile urbano, era già un dipendente del Comune. Il parere del ministero sul caso è stato trasmesso alla

NFL – Patriots - Antonio Brown accusato di stupro : Nike Interrompe l’accordo di sponsorizzazione : Antonio Brown accusato di stupro dalla sua ex preparatrice atletica: Nike interrompe l’accordo di sponsorizzazione con il ricevitore dei Patriots “Antonio Brown non è più atleta Nike“, con queste parole un portavoce della nota marca di abbigliamento sportivo ha annunciato, ai microfoni del Boston Globe, l’interruzione dell’accordo di sponsorizzazione con il nuovo ricevitore dei New England Patriots. Il motivo ...

Inter-Slavia Praga - Antonio Conte è una furia : “ci hanno sovrastato - il primo responsabile sono io” : L’allenatore dell’Inter ha commentato il pareggio ottenuto all’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga Non comincia affatto bene la Champions League dell’Inter, i nerazzurri non vanno oltre il pareggio a San Siro contro lo Slavia Praga, riagguantando gli avversari solo al novantesima grazie al gol di Barella. Marco Alpozzi/LaPresse Antonio Conte è una furia nel post partita, soprattutto per la prestazione ...

Inter - Antonio conte a gamba tesa su Sarri : “le sue lamentele? Stia tranquillo - adesso è dalla parte forte” : Interrogato sulle lamentele di Sarri sull’orario del match di Fiorentina-Juventus, l’allenatore dell’Inter ha espresso il proprio punto di vista Prime scintille sull’asse Inter-Juventus, a scatenarle è Antonio conte che, al termine del match con l’Udinese, entra a gamba tesa su Maurizio Sarri. Alfredo Falcone/LaPresse L’allenatore della Juventus si è lamentato per l’orario della sfida con la ...