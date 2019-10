Calendario Mondiali calcio Under17 2019 | date | programma | orari e tv di tutte le partite

Rugby - Semifinali Mondiali 2019 : Calendario - date - programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Rugby è giunta ormai al penultimo atto: la rassegna iridata vedrà la semifinale della parte alta del tabellone sabato 26 e quella della parte bassa domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. Le ultime quattro partite verranno tutte disputate alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : il Calendario del Main Round. Programma - orari e tv : Ci siamo. L’avventura della Nazionale italiana di Calcio a 5 nel Main Round di Eboli, qualificante per i Mondiali 2020 in Lituania, sta per cominciare. Dal 24 al 27 ottobre, la squadra di Alessio Musti scenderà in campo contro Bielorussia, Inghilterra e Ungheria. Alla fase successiva, ovvero l’Elite Round, accederanno le prime due classificate di ogni raggruppamento: le otto vincitrici del Main Round saranno teste di serie in occasione del ...

Rugby - Mondiali 2019 : tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si sono conclusi oggi i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby ed è stato delineato il tabellone delle semifinali. Nella parte alta Inghilterra-Nuova Zelanda, in quella bassa Galles-Sudafrica. Penultimo atto il 26 e 27 ottobre, finali 1 e 2 novembre. Tutte le gare si giocheranno alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta ...

Rugby - Calendario Semifinali Mondiali 2019 : date - orari - tv e streaming : Conclusi i quarti di finale: la Coppa del Mondo di Rugby vedrà la semifinale della parte alta del tabellone sabato 26 e quella della parte bassa domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. Le ultime quattro partite verranno tutte disputate alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: ...

Pattinaggio artistico - Calendario stagione 2019-2020 : tutte le date e il programma. Grand Prix - Europei e Mondiali : Sta per iniziare la stagione 2019-2020 per il Pattinaggio artistico, ci aspetta un’annata davvero molto intensa e appassionante con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per i sei mesi di gara in programma nella stagione invernale. Si incomincia nel weekend del 18-20 ottobre con il classico Skate America, prima tappa del Grand Prix che ci terrà compagnia per tutte le settimane a venire: 25-27 ottobre in Canada, 1-3 novembre in ...

Rugby - Calendario Mondiali 2019 : le date dei quarti di finale. Orari - tv - streaming e palinsesto fino alla finalissima : Si giocheranno sabato 19 e domenica 20 i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby, che vedrà poi la semifinale della parte alta del tabellone sabato 26 e quella della parte bassa domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in ...

Rugby - Mondiali 2019 : il tabellone dai quarti alla finale. Calendario - programma - orari e tv : Si è conclusa oggi la prima fase a gironi della Coppa del Mondo di Rugby ed è stato delineato il tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta. Nella parte alta Inghilterra-Australia e Nuova Zelanda-Irlanda, in quella bassa Galles-Francia e Giappone-Sudafrica. quarti il 19-20 ottobre, semifinali il 26-27 ottobre, finali 1 e 2 novembre. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: ...

Rugby - Mondiali 2019 : Calendario domenica 13 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo le tre partite di oggi, si chiude domani, domenica 13 ottobre, la fase a gironi della Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma quattro sfide, la prima, valida per la Pool B, alle ore 05.15 italiane, sarà Namibia-Canada, mentre la seconda, valida per la Pool C, alle ore 07.45 italiane, sarà Stati Uniti-Tonga, mentre la terza, valida per la Pool D, alle ore 10.15 italiane, sarà Galles-Uruguay, infine la quarta, valida per la Pool A, ...

Rugby - Mondiali 2019 : Calendario sabato 12 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo l’unica partita di oggi, prosegue domani, sabato 12 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. In principio erano in Programma tre sfide, ma dopo la cancellazione di Nuova Zelanda-Italia ed Inghilterra-Francia, si giocherà soltanto il match valido per la Pool A, alle ore 12.45 italiane, Irlanda-Samoa. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv di ...

Rugby - Mondiali 2019 : Calendario venerdì 11 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo la giornata di riposo di oggi, proseguirà domani, venerdì 11 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Sarà in Programma una sola sfida, valida per la Pool D, che, alle ore 12.15 italiane, metterà di fronte Australia e Georgia. Pronostico chiuso in favore dei Wallabies. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro ...

Rugby - Mondiali 2019 : Calendario mercoledì 9 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo l’unica partita di oggi, prosegue domani, mercoledì 9 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma tre sfide, la prima, valida per la Pool C, alle ore 06.45 italiane, sarà Argentina-Stati Uniti, mentre la seconda, valida per la Pool A, alle ore 09.15 italiane, sarà Scozia-Russia, infine la terza, valida per la Pool D, alle ore 11.45 italiane, sarà Galles-Fiji. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la ...

Rugby - Mondiali 2019 : Calendario martedì 8 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo la giornata di riposo di oggi, proseguirà domani, martedì 8 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Sarà in Programma una sola sfida, valida per la Pool B, la stessa degli azzurri, che, alle ore 12.15 italiane, metterà di fronte Sudafrica e Canada. Pronostico chiuso in favore degli Springboks. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di domenica 6 ottobre. Il Calendario completo : oggi domenica 6 ottobre va in scena l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, si conclude la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sette titoli: grande conclusione con le staffette del miglio, in precedenza le prove di fondo e mezzofondo maschile (15000 e 10000 metri), da non perdere i 100 ostacoli e il salto in lungo femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle ...

Rugby - Mondiali 2019 : il Calendario di domenica 6 ottobre. Programma - orari - tv e streaming : Dopo le tre partite di oggi, prosegue domani, domenica 6 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma due sfide, la prima, valida per la Pool B, alle ore 6.45 italiane, sarà Nuova Zelanda-Namibia, mentre la seconda, valida per la Pool C, alle ore 9.45 italiane, sarà Francia-Tonga. World Rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su ...