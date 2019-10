Briatore su Salvini | ' Ha fatto una gran c' | ma vorrebbe lui e Renzi in squadra

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Da tempo Flavioha manifestato l'intenzione di sbarcare in politica con un proprio progetto. Il nome del suo partito sarebbe Movimento del Fare e avrebbe come ambizione quella di riunire quante più eccellenze made in Italy in maniera tale da mettere insieme menti imprenditoriali, tecniche e intellettuali in grado di segnare una svolta per il Bel Paese. Ed è proprio di questo progetto che, tra gli altri argomenti, ha parlato da ospite della trasmissione radiofonica Foodsport in onda su Radio Radio. L'occasione è stata proficua anche per manifestare perplessità rispetto ad alcune azioni dei politici attuali, tra cui la spasmodica corsa al taglio dei parlamentari.si scaglia contro la pressione fiscale "In questo momento - evidenzia- siamo stanchi di sentirci dire che siamo un popolo di evasori. Il problema è che da noi c'è la più alta pressione fiscale del ...

