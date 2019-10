Prima perfetta | poi distratta L’Inter tiene il ritmo tra i brividi

Locazioni : il contratto non registrato stipulato Prima del 2005 è perfettamente valido : La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità dei contratti di locazione non debitamente registrati specificando la portata della norma contenuta nell' articolo 1, comma 346, della Legge n° 311/2004, cosiddetta Legge Finanziaria 2005. In estrema sintesi, i giudici hanno chiarito che tale disposizione si applica solo ed esclusivamente ai contratti di locazione stipulati dopo la sua entrata in vigore. Questo, quanto stabilito in ...