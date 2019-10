Governo | Salvini | ‘maggioranza fondamentalmente corretta ma non del Paese’

Migranti : Salvini - ‘ripeto mani Governo sporche di sangue’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Lo ripeto” che le mani del governo sono sporche di sangue. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a ‘Non è l’Arena’ su La7 rispondendo ad una domanda sulla precedente dichiarazione. “Semplicemente – aggiunge – più gente fai partire, più gente rischi di far morire. Io che ero brutto, cattivo, razzista, fascista, populista, sovranista avevo ridotto dell’80% ...

"Al Governo con Renzi? Mai nella vita" - dice Salvini : "Io al governo con Renzi? Ma neanche se mi offrissero di fare il re del mondo. Mai nella vita". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un comizio a Todi, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile in futuro una coalizione con l'ex premier toscano. "Lo tenga in memoria", ha aggiunto rivolgendosi al giornalista che lo stava filmando. Per poi rispondere al leader di Italia Viva che alla Leopolda, appellandosi ...

Salvini dal palco : “Governo sui migranti ha le mani sporche di sangue”. Conte : “Basta stupidaggini” : Scontro a distanza tra il presidente del Consiglio Conte e il leader della Lega Matteo Salvini, che alla manifestazione di ieri a Roma ha attaccato l'esecutivo sulle politiche migratorie: ""Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue". La replica di Conte: "Rispetto sempre gli avversari, però che non si dicano stupidaggini, perché su queste cose non si scherza".Continua a leggere

Dalle regionali al Governo - la road map di Salvini : Le regionali da qui al 2020 come trampolino per tornare al governo nazionale. A fissare la 'road map' è Matteo Salvini che, ieri, in una piazza San Giovanni gremita a Roma, ha ricompattato il centrodestra. Il leader del Carroccio ha chiamato Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sul palco con lui a godersi "l'abbraccio" della piazza alla fine della manifestazione. "Mi piacerebbe, visto che vince sempre la squadra, che l'abbraccio di questa piazza ...

Durissimo scontro Salvini-Conte - il leader leghista “Mai più bambini rubati alle mamme e ai al papà - al Governo chi ha le mani sporche di sangue” - la risposta del Premier “Stia zitto” : Dal palco di Roma Salvini non ha risparmiato nessuno. Davanti a circa 200 mila fan ha attaccato duramente il governo e in particolare il suo Premier, Giuseppe Conte. Matteo Salvini a Roma è stato l’autore di due interventi, il primo d’apertura alla manifestazione del centrodestra unito che ha visto la partecipazione di gente proveniente da tutte le regioni d’Italia e poi di chiusura intorno alle 17. Proprio il suo ultimo intervento è ...

Salvini riunisce centrodestra sotto di sé. “Uniti torneremo presto al Governo” : Matteo Salvini riunisce il centrodestra: che la manifestazione di piazza San Giovanni possa dare una spallata al governo si vedrà, di sicuro è servita al leader della Lega per ricompattare - sotto la sua leadership - la coalizione che lui stesso aveva diviso per formare il governo con il M5s. Oggi sul palco romano Giorgia Meloni e soprattutto Silvio Berlusconi riconoscono ufficialmente il ruolo del segretario leghista, sposano le sue parole ...

Salvini : "Al Governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue" : "Io credo che chi davvero applica gli insegnamenti del Vangelo e della Bibbia sia colui che impedisce che" i migranti "si mettano in mano agli scafisti". Matteo Salvini dal palco di piazza San Giovanni tuona contro un governo dove "abbiamo gente con le mani sporche di sangue". Salvini cita poi Einaudi sull'evasione e le leggi tributarie. E aggiunge: "L'unico modo per combattere l'evasione non è lo stato di polizia ma ...

Salvini : “Al Governo gente con le mani sporche di sangue. Questa non è piazza di estremisti” : “Al governo c’è gente con le mani sporche di sangue“. Sono le parole di Matteo Salvini dal palco di piazza San Giovanni, a Roma, dove si è riunito il centrodestra con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il riferimento del leader del Carroccio è alla gestione dei flussi migratori dell’esecutivo sostenuto da Pd e M5s. Per placare le polemiche causate dalla partecipazione di Casapound alla manifestazione, Salvini ...

Manifestazione del centrodestra a Roma. Salvini : «Siamo 200mila - torneremo al Governo». Show Meloni : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega

Centrodestra a Roma - Salvini : «A casa Raggi e Zingaretti». Berlusconi : no a Governo tasse. Gli organizzatori : «Siamo 200mila» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Centrodestra a Roma - Salvini : «È la piazza di tutti». Berlusconi : no al Governo delle tasse. Gli organizzatori : «Siamo 200mila» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Roma - centrodestra in piazza contro il Governo : gli interventi di Meloni - Berlusconi e Salvini. La diretta : Il centrodestra unito, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, a cui si è aggiunta Casapound, scende in piazza a Roma contro il governo: attesi gli interventi dei leader dei partito, con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La diretta. L'articolo Roma, centrodestra in piazza contro il governo: gli interventi di Meloni, Berlusconi e Salvini. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

La manifestazione a Roma di Salvini e del centrodestra contro il Governo : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega

Roma - Salvini contro il Governo chiama a raccolta tutto il centrodestra Diretta : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega