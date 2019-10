Felice Maniero torna in cella E l' ex boss piange per la figlia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ha ammazzato, spacciato, sequestrato, trasformando il Nord Est italiano in terra di conquista, imponendo i metodi che aveva imparato da Cosa Nostra. Quando l'hanno preso e ha capito di non avere più scampo si è precipitosamente pentito, facendo arrestare i suoi compari e inanellando sconti di pena. Ma l'altroieri, quando lo catturano per avere trasformato in un inferno la vita della donna che vive con lui,si mette are come un malcapitato qualunque: «Vi prego, non arrestatemi, fatelo per mia». Ovviamente non gli danno retta, e lo portano in carcere a Bergamo. Con un altro nome, quello che lo Stato gli ha regalato per le sue cantate; e con un'altra faccia, quella che si è costruito operazione dopo operazione (senza sapere chi fosse, ci mise il bisturi anche il famoso chirurgo Santanchè) per staccare del tutto la sua nuova vita dall'epopea di sangue del ...

