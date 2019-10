Un bidello ogni cento studenti Così i controlli sono impossibili

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Francesca Angeli La sicurezza è un nodo irrisolto negli istituti italiani Troppe responsabilità, presidi in rivolta: corteo al Miur Strutture fatiscenti e poco personale: la sicurezza degli alunni a scuola è ancora un'utopia. Potrebbe essere l' «omessa vigilanza» una delle accuse rivolte sia all'insegnante sia al dirigente scolastico, sempre e comunque responsabile di quello che accade all'interno delle mura dell'istituto e anche all'uscita finché l'alunno minore non è affidato ad un adulto. Sarà la Procura a stabilire che cosa è effettivamente successo alla Pirelli di Milano in quei pochi drammatici secondi durante i quali il piccolo è precipitato. All'interno degli istituti scolastici tanto più se si tratta della scuola d'infanzia e della primaria le regolechiarissime. L'alunno può andare al bagno da solo perché ovviamente la maestra non può lasciare il resto della ...

