Nido di tartarughe a Campomarino | emozione per la prima schiusa

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) Sulla spiaggia di, a nord del porticciolo turistico, è stato rinvenuto il primodi‘caretta caretta’ nel Molise. Un evento considerato eccezionale dagli esperti che potrebbe essere stato favorito dal clima mite di quest’ultimo periodo. Una trentina di testuggini appena nate sono già in acqua, altre uova si devono ancora schiudere. “Di solito, lemarine, tornano a deporre nello stesso luogo dove sono nate – commenta l’assessore Antonio Saburro -. Naturalmente come amministrazione comunale non possiamo che essere entusiasti per questo evento eccezionale”. La zona è stata messa in sicurezza e transennata. “C’è stata unaavvistata ieri – spiega il sindaco Pierdonato Silvestri – da residente a passeggio con il cane in spiaggia. Le ha anche aiutate ad entrare in mare. Dodici, ...

