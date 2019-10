Addio a Bill Macy | star della sit-com ‘Maude’ | aveva 97 anni

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’attore statunitense, noto interprete caratterista dell’audace sit-com degli’70 “Maude“, vestendo i pdel marito di un’inflessibile moglie femminista, è morto la scorsa notte a Los Angeles.97. È stato attore di molte popolari serie tv, da “A cuore aperto” a “Love Boat“, da “Avvocati a Los Angeles” a “Colombo“, fino a “La signora in giallo”, “Tutto in famiglia” e “E.R. – Medici in prima linea“. La fama diè legata alla serie tv “Maude”, trasmessa in Italia anche con il titolo “Una signora in gamba”, sit-com andata in onda sulla rete americana Cbs per 6 stagioni dal 1972 al 1978. Creata dallo sceneggiatore e produttore televisivo Norman Lear, “Maude” era lo spin-offpopolarissima serie ...

