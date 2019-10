Tuttosport | In Canada il primo stadio interamente costruito in legno

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Lo sport è più attento ai problemi dell’ambiente di quanto possa apparire, ne scrive oggi suVulpis. Lo sport (con calcio e motori inpiano) sta dunque dando il buon esempio sulla strada di una sempre più forte eco-sostenibilità e sensibilizzazione delle coscienze. Ci sono casi molto interessanti che mostrano come lo sport sia facendo suoi i concetti della green economy, come ad esempio quello dei Forest Green Rovers, formazione di 4° divisione inglese, che hanno deciso di utilizzare il bambù per il proprio abbigliamento, realizzando le prime divise al mondo ricavate al 50% esclusivamente attraverso l’impiego delle fibre ricavate da questa pianta sempreverde. Anche la Juve si è mossa in questo senso con la maglia pre gara della passata stagione che era realizzata con un tessuto che non ha impatto negativo sull’ambiente. Il tessuto della maglia di gara, nello ...