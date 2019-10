Salento | sbarcano 82 migranti | ci sono due presunti scafisti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Luca Sablone Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due. A bordo anche 9 minori non accompagnati Continuano gli sbarchi nel: neavvenuti due questa notte quasi in contemporanea, e hanno portato al raggiungimento del suolo 82totali a Leuca e ad Otranto. Stando a quanto si apprende dalle informazioni disponibili, le condizioni di uomini, donne e bambini non desterebbero alcuna preoccupazione. Gli sbarchi A Leuca 47 profughigiunti dopo una traversata a bordo di un cabinato: le motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza hanno provveduto a condurli al Porto di Santa Maria di Leuca. Sul postogiunti prontamente la Croce Rossa Italiana e i medici dell'USMAF, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera. Presente anche la Caritas di Leuca che ha distribuito acqua, viveri e ...

