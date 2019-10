Netflix | le 10 serie più viste dell' anno

8 tra le migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019 - da Sex Education a Tuca & Bertie : Trovare delle buone serie tv da vedere su Netflix non è semplicissimo, ammettiamolo. Il catalogo cresce di mese in mese ed è inevitabile che l'attenzione riservata ad alcune grandi produzioni faccia passare inosservati altri piccoli gioielli. Forse non riusciremo mai a guardare tutto, ma è nostro dovere di appassionati non perderci il meglio. Ripercorriamo quindi alcune delle migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019, suddivise per ...

Baby - da oggi la seconda stagione della serie originale italiana Netflix : La seconda stagione di Baby, la serie originale italiana Netflix prodotta da Fabula Pictures, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, da venerdì 18 ottobre. Fino a che punto la vita segreta dei protagonisti è davvero un gioco? Baby torna su Netflix con nuovi personaggi, decisioni difficili e segreti sempre più oscuri. Tornano i protagonisti della...

Living with Yourself - il doppio Paul Rudd vale la visione della nuova serie Netflix : Offerta speciale in casa Netflix da oggi, non uno ma ben due Paul Rudd scontatissimi al prezzo di un'unica serie tv da 8 episodi da circa 30 minuti l'uno.Fin troppo facile promuovere così Living with Yourself la nuova comedy dalle venature drama, perchè dare delle etichette chiare è fortunatamente sempre più difficile, rilasciata interamente oggi su Netflix. Perchè in questa nuova serie tv Paul Rudd letteralmente si sdoppia.prosegui la ...

Casting per la serie televisiva Baby 3 di Netflix e per uno short film da girare a Bologna : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di figuranti generici e di figuranti speciali per la terza stagione della serie televisiva ''Baby'' in onda su Netflix. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici per un corto da girare a Bologna e diretto da Luca Fattori Giombi dal nome ''Tu Quoque''. 'Baby 3' Per la realizzazione della terza stagione della serie televisiva in onda su Netflix e dal titolo Baby, sono attualmente in ...

Cosa guardare su Netflix nel weekend del 18 ottobre - le serie tv più attese da Living with Yourself a Baby 2 : Come la programmazione mensile aveva già lasciato intendere, questo fine settimana è uno dei più intensi in termini di nuove uscite. Saghe familiari latine, strani esperimenti nel cuore degli Stati Uniti, complicate vicende adolescenziali in zona Parioli, incursioni nelle prigioni turche… Scegliere Cosa guardare su Netflix nel weekend del 18 ottobre non è semplicissimo, ma la varietà promette di soddisfare tutti i gusti. La prima e più ...

Le serie più viste su Netflix - divulgati i dati della piattaforma su Stranger Things - La Casa di Carta - Unbelievable : Come noto, Netflix non divulga dati sulle visualizzazioni dei titoli del suo catalogo, ma il documento sugli utili del terzo trimestre del 2019 presentato agli investitori traccia un quadro abbastanza chiaro di quelle che sono le serie più viste di Netflix, almeno nell'ultimo periodo (luglio-settembre). Il gigante dello streaming, stretto tra i concorrenti storici e le nuove piattaforme in arrivo (da Disney+ a HBO Max) afferma di non temere ...

Il cast di "Baby" per la premiere della serie di Netflix - : Fonte foto: Getty imagesIl cast di "Baby" per la premiere della serie di Netflix 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna I personaggi sul red carpet in attesa del ritorno della serie tv previsto il 18 ottobre

5 serie tv tra le più popolari su Netflix : L'argomento film e serie TV è sempre più dibattuto sul web, che al giorno d'oggi mette a disposizione una gamma così ampia di contenuti da rendere difficile la scelta per gli spettatori. La piattaforma Netflix però permette di ridurre il campo di scelta, differenziando i contenuti disponibili per genere cinematografico. A tal proposito è interessante segnalare nello specifico 5 popolari serie TV, di generi differenti, che risultano affrontare ...

Dal produttore di Stranger Things e Nick Jonas la nuova serie Netflix Dash & Lily - con tanti volti noti : Tra i tanti nuovi contenuti in arrivo il prossimo anno, Netflix ha annunciato la nuova serie Dash & Lily, una commedia romantica basata sugli omonimi romanzi per adolescenti Rachel Cohn e David Levithan prodotta dalle società che fanno capo al produttore di Stranger Things Shawn Levy (la 21 Laps) e la popstar Nick Jonas (la Image 32). Si tratta della quinta serie di Netflix per il produttore Levy e la prima per Nick Jonas, un test ...

La casa di carta - rumors spagnoli : Netflix avrebbe rinnovato la serie per una quinta parte : La casa di carta 4 non ha ancora una data di debutto su Netflix e già si parla della quinta parte. Nella giornata di ieri 14 ottobre il sito spagnolo FormulaTv ha pubblicato la notizia del rinnovo anticipato. Stando al rumor, Netflix avrebbe dato il via libera alle riprese del quinto ciclo di episodi che dovrebbero iniziare nel 2020. Se fosse così, andrebbero a coincidere con la distribuzione internazionale della quarta stagione annunciata da ...

«Baby 2» di Netflix - quando esce e le novità della serie tv con Alice Pagani e Benedetta Porcaroli : Tra gli appuntamenti streaming di ottobre, c'è senza dubbio Baby 2. La serie Netflix made in Italy ispirata alle vicende di cronaca di una storia di baby squillo è pronta al ritorno, che avviene meno di un anno dopo il lancio della prima stagione, avvenuto lo scorso novembre. La sceneggiatura di Baby 2 è firmata, come per la prima serie, da GRAMS, collettivo di scrittori composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, Re ...

Le più belle serie anime da guardare su Netflix per avvicinarsi al genere : Le serie di animazione giapponese offerte da Netflix stanno diventando sempre più numerose. Gli appassionati dell'animazione nipponica o coloro che vogliono avvicinarsi al genere possono contare su molte serie anime da guardare su Netflix, puntando tanto sulle ultime novità quanto sui classici. Per gli amanti delle serie tv che non si sono mai avvicinati a questa tipologia di contenuti, però, il primo approccio a questo mondo può sembrare ...

La casa di carta - la quinta stagione ci sarà : Netflix rinnova la serie : La casa di carta rinnovata per una quinta stagione: ecco quando dovrebbero iniziare le riprese La quinta stagione de La casa di carta ci sarà! A dare la splendida notizia ai fan è il portale spagnolo FormulaTv, che annuncia il rinnovo della serie televisiva dal successo internazionale. Stiamo ancora aspettando il quarto capitolo e possiamo […] L'articolo La casa di carta, la quinta stagione ci sarà: Netflix rinnova la serie proviene da ...

Una serie tv su Tommaso Buscetta - dopo Il Traditore di Bellocchio arriva Don Masino su Mediaset (e Netflix?) : dopo il successo de Il Traditore, arriva una serie tv su Tommaso Buscetta, dal titolo Don Masino, prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi per Mediaset. La serie in otto episodi è in lavorazione da ormai sei anni, ma è stata annunciata solo ora, dopo la finalizzazione di una partnership tra Mediaset e Netflix per la produzione e diffusione di film e serie tv in tutto il mondo. La lunga genesi di Don Masino e il budget imponente di 15 ...