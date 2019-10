Nardò | nascondeva la cocaina sullo scaldabagno della nonna | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Emanuela Carucci L'uomo, un 33enne pregiudicato del posto, è stato fermato alla guida di una bmw. Il suo stato di agitazione ha insospettito gli agenti che hanno perquisito l'abitazione dell'anziana donna È statodalla polizia giudiziaria Fernando De Mitri, un 33enne di, un Comune in provincia di Lecce, per detenzione ai fini di spaccio di droga. L'operazione rientra in un'attività di controllo da partepolizia giudiziaria mirata al contrasto del commercio e del consumo di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sottoposto a controllo un’autovettua BMW X3 guidata dal 33enne, noto pregiudicato del posto, che poco prima era stata notata sfrecciare ad alta velocità sul viale che conduce alla zona 167 di. L'uomo si è da subito mostrato in forte stato di agitazione agli occhi degli agenti che hanno deciso, così, di perquisire l’abitazione...