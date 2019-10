Fico | colf in nero | giudice dà ragione a Iene | Porro | ' Poi rompono i c su evasori'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Nella mattinata del 18 ottobre il popolare giornalista Nicolaha rinnovato il suo appuntamento web con "Zuppa di". La rubrica attraverso cui si occupa della rassegna stampa e allo stesso modo di offrire il proprio punto di vista sulle diverse vicende che riguardano l'attualità, soprattutto politica. Traendo spunto da un articolo de La Veritàriporta in auge la questione riguardante una presuntainstrettamente legata al Presidente della Camera Roberto. Le, infatti, avevano portato alla luce una vicenda secondo cui la fidanzata del grillino non avrebbe versato i contributi dovuti a chi si occupava delle vicende domestiche.aveva querelato la popolare trasmissione televisiva, ottenendo però, negli ultimi giorni, una sentenza che avrebbe datoalle. Sulla vicenda è intervenuto a gamba tesa sottolineando quanto questa notizia possa ...

giornalettismo : Ricordate la storia delle presunta #colf pagata in nero dalla compagna di Roberto #Fico? Il presidente della Camera… - fabiocrivel : RT @ImolaOggi: La storia era vera. Colf in nero, giudice: 'Le Iene' non diffamarono #Fico - RispoliGiovanni : I moralisti #5stelle si ritrovano con il presidente della camera #Fico che pagava la colf in nero. Fate ride i poll… -