Scuola | Librerie Feltrinelli aderiscono a iniziativa #ioleggoperché

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Dal singolo cittadino al libraio fino alla biblioteca scolastica. Bastano tre semplici passaggi per rendere felici le scuole, e portare i libri a chi ne ha bisogno per crescere e innamorarsi della lettura. Anche quest’anno leall’nazionaleorganizzata dal 19 al 27 ottobre dall’Associazione Italiana Editori, per promuovere la lettura e contribuire alla crescita delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Il piccolo Principe, Il giro del mondo in 80 giorni, Il barone rampante, Il meraviglioso Mago di Oz, Il giovane Holden, Wonder: sono solo alcuni dei titoli irrinunciabili, mattoni fondamentali per creare e potenziare le biblioteche delle oltre 15 mila scuole che hanno aderito alla campagna. Per donarli è sufficiente recarsi in libreria, scegliere uno o più titoli da ...

