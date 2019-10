La grafica di Red Dead Redemption 2 su PC è da brividi nel primo video gameplay

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Red2 su PC non è più solo una fantasia di tutti gli estimatori della Master Race. Rockstar Games ha infatti annunciato che il suo kolossal dalle tinte western sbarcherà anche sui nostri personal computer. Prima tramite il Rockstar Launcher ufficiale, che permetterà di scaricare il gioco a partire dal prossimo 5 novembre. Poi su Google Stadia, al debutto il 19 novembre in Italia, e su Steam, ultima piattaforma ad accoglierlo - durante il mese di dicembre. Un annuncio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno, nonostante le tantissime speculazioni in merito ad affollarsi sul web nei mesi precedenti, e che va a spezzare così la precedente esclusività per PlayStation 4 e Xbox One della produzione americana. E se è vero che di recente la "R stellata" ha fatto trapelare in rete le prime immagini di Red2 su PC assieme alle specifiche tecniche minime e ...

