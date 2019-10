Il tumore di Eddie Van Halen non è stato causato dai plettri di metallo | la smentita di

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) IldiVanè un fatto da circa 20 anni, dal momento che nel 2000 il musicista e compositore eraoperato per unalla lingua e nel 2014 si era scoperto che il male si era sponella gola. Il dibattito sulla malattia di Vansi è riacceso negli ultimi giorni, quando TMZ ha pubblicato un'indiscrezione sui viaggi del musicista in Germania, con una spola dagli Stati Uniti che va avanti da almeno 5 anni. Questi viaggi servono per fermare, di volta in volta, le metastasi che si ripresentano. Un informatore del TMZ aveva raccontato che il musicista sostiene ancora che il suo male sia dovuto alla sua abitudine di trattenerediin bocca, ma le dichiarazioni di un medico hanno smentito questa possibilità. Tom Mickelwright è un medico del servizio Push Doctor con sede in Gran Bretagna ed èraggiunto dalla redazione di Insider alla ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il tumore di @eddievanhalen non è stato causato dai plettri di metallo, la smentita di un medico - OptiMagazine : Il tumore di @eddievanhalen non è stato causato dai plettri di metallo, la smentita di un medico… - _DAGOSPIA_ : IL TUMORE ALLA LINGUA?COLPA DEL PLETTRO-EDDIE VAN HALEN E LA SUA BATTAGLIA CONTRO LE METASTASI… -