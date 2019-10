Eminem e Fabri Fibra | 17 ottobre il compleanno di entrambi | anni fa stavano per conoscersi

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Quella di oggi non è una data qualunque per gli appassionati di hip hop, non lo è mai il 17, dato che esattamente 47fa negli Stati uniti nasceva, vero nome Marshall Mathers, senza ombra di dubbio il rapper bianco per eccellenza e in generale un vero proprio mostro sacro del rap e della cultura hip hop a livello mondiale. Esattamente quattrodopo, nelle Marche, nasceva invecezio Tarducci, in arte, artista che ha letteralmente cambiato le regole del rap in Italia, incidendo profondamente nella scena e fornendo un contribuito fondamentale soprattutto nello 'sdoganamento' del linguaggio del rap a livello mainstream, contribuendo come pochi – forse solo Marracash e Club Dogo, e andando ancora più indietro nel tempo anche Sottotono e Articolo 31, possono essere paragonati in questo senso – a trasformare il rap da genere di nicchia a musica di e per ...

