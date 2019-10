Boxe | è morto il pugile Patrick Day dopo un ko con Conwell

Patrick Day - la Boxe piange il pugile morto dopo il ko : Non ce l’ha fatta Patrick Day, il 27enne pugile americano finito in coma sabato scorso dopo essere andato al tappeto durante un match contro Charles Conwell a Chicago. Il pugile è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, ma i medici non sono riusciti a salvarlo e il giovane è morto. Chi era Patrick Day Patrick Day era andato al tappeto nel corso del decimo round di un incontro nella categoria dei pesi superwelter, e ...

