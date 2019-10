Anticipazioni Trono Over | Pamela e Enzo escono insieme dopo lacrime e scintille

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Ida e Riccardo vanno via insieme! - trono over - : Uomini e Donne over, Armando Incarnato attacca Ida Platano dopo la lettera di Riccardo Guarnieri: 'è una donna finta', dichiara.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Pago e Serena Fanno Commuovere Tutti! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulia bacia con passione anche Alessandro. Il gesto di Giulio nei confronti di una nuova pretendente crea scalpore. Forte applauso in studio per Serena e Pago! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Raselli presissimo da una nuova corteggiatrice tanto che le fa un regalo costosissimo. Il tronista bacia Giulia ed Irene! A Uomini e Donne Classico, Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova ...

Anticipazioni Trono Classico - Giulia bacia Alessandro : gelo con Daniele : Uomini e Donne Anticipazioni, Giulia Quattrociocche spiazza tutti: le ultime news dalla registrazione del 16 ottobre Oggi sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico e non potevano mancare le Anticipazioni di Uomini e Donne. Parliamo di Giulia Quattrociocche, che ha davvero spiazzato tutti con le sue ultime esterne. La tronista è uscita anche […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Giulia bacia Alessandro: gelo con ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni oggi 16 ottobre : Paride vuole Veronica! - Trono over - : UOMINI e DONNE torna in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, con il Trono over: al centro della puntata la sfilata maschile che infiamma lo studio.

Anticipazioni U&D trono over 15 ottobre : Guarnieri dedica alla Platano parole d'amore : Oggi, 15 ottobre, alle 14:45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne trono over. Stando alle Anticipazioni mostrate alla fine dello scorso appuntamento, giungerà il momento in cui Riccardo Guarnieri dedicherà a Ida la lettera d'amore di cui si è parlato tanto in questi ultimi giorni. Il cavaliere pugliese confesserà tutto ciò che realmente prova per l'ex fidanzata, confermando che i suoi sentimenti non sono mai cambiati. Il ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani - un nuovo due di picche? - Trono Over - : Anticipazioni registrazione Trono Over di Uomini e Donne: Ida Platano ha chiuso con Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani bacia Jean Pierre, nozze per...

U&D Anticipazioni Trono over : la Platano afferma di non amare più Guarnieri : È stata registrata ieri, 11 ottobre, una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni divulgate dal portale Isa e Chia si apprende che, come di consueto, si è partiti da Gemma Galgani e dalla sua frequentazione con Jean Pierre. Entrambi si sono concessi una passeggiata per le strade di Roma, durante la quale si sono anche scambiati un bacio a stampo. Il loro idillio, però, è stato rovinato dalla presentazione di una ...

U&D - Anticipazioni Trono classico : Giulia bacia Daniele : È entrata nel vivo l'avventura dei tre tronisti di Uomini e Donne. Tra esterne e confronti anche accesi in studio, stanno pian piano nascendo le prime simpatie o, meglio, le prime scintille. Stando alle anticipazioni apparse sul web a proposito della puntata che è stata registrata in questi giorni e che andrà in onda la settimana prossima, protagonista assoluta sarà Giulia Quattrociocche. Per iniziare, Maria De Filippi, farà vedere l'esterna di ...

Anticipazioni Trono Over : bacio tra Gemma e Jean Pierre - poi la batosta : Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani conquista Jean Pierre: bacio fra i due del Trono Over! Nuove Anticipazioni del Trono Over e stavolta sono davvero sorprendenti su Gemma Galgani! La storica Dama di Uomini e Donne è riuscita a conquistare Jean Pierre, inaspettatamente verrebbe da dire visto che nelle scorse puntate l’uomo sembrava poco interessato […] L'articolo Anticipazioni Trono Over: bacio tra Gemma e Jean Pierre, poi la ...

Anticipazioni Trono Over : Ida fa piangere Riccardo - che se ne va : Ida Platano non vuole Riccardo Guarnieri: la svolta choc a Uomini e Donne Over Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni riportate dal blog IlVicolodelleNews.it c’è stata una clamorosa svolta nella storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Cos’è successo? La dama del dating show ha rivelato di aver capito di non provare ormai più nulla per il cavaliere tarantino. ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 11 ottobre : Alessandro contro Giulio! - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 11 ottobre: Veronica si dichiara e tra Alessandro e Giulio volano scintille.

Anticipazioni Trono Classico : Giulia bacia Daniele poi veleno su Alessandro : Uomini e Donne Anticipazioni, Giulia Quattrociocche è cotta di Daniele: ancora baci con il corteggiatore Dopo le ultime Anticipazioni del Trono Classico sembra chiaro ormai che Giulia Quattrociocche abbia il suo corteggiatore preferito. Stiamo parlando ovviamente di Daniele: l’intesa fra i due è cresciuta nel corso delle esterne e i baci non mancano di certo. […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico: Giulia bacia Daniele poi ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre : Gianni Sperti furioso! - trono classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 10 ottobre: Sara Tozzi lascia il trono in lacrime per il suo ex. Scontro tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo