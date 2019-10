Fonte : repubblica

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il progetto ecosostenibile di una famiglia di ingegneri punta a portare il computer nelle scuole più remote del Paese

ChrisAimaro : RT @chruggeriTg2: #Perù, un laptop di legno per colmare il divario digitale - FRANCESC0PAGANO : RT @repubblica: Perù, un laptop di legno per colmare il divario digitale [news aggiornata alle 10:32] - repubblica : Perù, un laptop di legno per colmare il divario digitale [news aggiornata alle 10:32] -