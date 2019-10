Matteo Salvini | malore ai funerali dei due poliziotti uccisi in Questura a Trieste | il

Matteo Salvini in ospedale per un malore : condizioni buone - dimesso : Il leader della Lega in ospedale per una sospetta colica renale: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti ed è già stato dimesso dall'ospedale di San Polo di Monfalcone, in provincia di Gorizia. L'ex ministro dell'Interno avrebbe dovuto partecipare ai funerali dei due agenti di Polizia a Trieste.Continua a leggere

Matteo Salvini in ospedale : «Sospetta colica» : Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto questa mattina un lieve malore, ma è stato subito assistito in ospedale e dimesso poco dopo. Ora le sue condizioni sono buone. Salvini stava per...

Malore per Matteo Salvini appena sceso dall'aereo : portato (in ospedale) e poi dimesso : Il segretario della Lega è stato sottoposto ad accertamenti in ospedale a Trieste: sospetto è che possa trattarsi di una...

Matteo Salvini colto da malore : in ospedale per sospetta colica renale : Il leader della Lega in ospedale per una sospetta colica renale: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e sarebbe già in dimissione dall'ospedale di San Polo di Monfalcone, in provincia di Gorizia. L'ex ministro dell'Interno avrebbe dovuto partecipare ai funerali dei due agenti di Polizia a Trieste.Continua a leggere

Matteo Salvini in ospedale : «Sospetta colica» : Matteo Salvini portato in ospedale: «Sospetta colica». l leader del Carroccio sarebbe stato già dimesso dopo un ricovero in ospedale per una sospetta colica. Matteo Salvini...

Matteo Salvini ha avuto un leggero malore ed è stato portato in ospedale a Monfalcone per accertamenti : La Stampa scrive che il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali dei carabinieri Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi nella sparatoria di venerdì 4 ottobre. Secondo La Stampa, dopo

Malore per Matteo Salvini : trasportato all’ospedale San Polo di Monfalcone : Grosso spavento per il leader della Lega. Matteo Salvini ha accusato un Malore mentre era diretto a Trieste per assistere

Duello tra Matteo Salvini e Matteo Renzi - chi ha vinto? : Chi ha vinto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini? Bruno Vespa che dopo 13 anni ha riportato in tv un confronto tra due leader politici.

Ascolti tv - dati Auditel 15 ottobre : la Nazionale sfiora i 6 milioni - boom di Porta a Porta con Matteo Salvini e Matteo Renzi : L’incontro Liechtenstein-Italia, trasmesso da Rai 1, ha vinto la prima serata di martedì 15 ottobre con 5.969.000 telespettatori e il 23.4% di share, ma il vero record della serata è quello ottenuto da Bruno Vespa con la puntata di ‘Porta a Porta‘ che ha ospitato il confronto tra Matteo Salvini e Matteo Renzi e che ha ottenuto 3.808.000 telespettatori con il 25.4% di share. Ascolti tv prime time Nel prime time, al secondo ...

DUELLO RENZI-SALVINI/ Il doppio favore che un Matteo ha fatto all'altro : Ospiti di "Porta a Porta", uno contro l'altro, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Non c'è stato nessun KO. Anzi: semmai uno scambio di favori

Matteo vs Matteo - il confronto Renzi - Salvini a Porta a Porta senza diretta : ...

Matteo Salvini saluta Renzi e lascia lo studio di Vespa "molto soddisfatto. E ora...". Clamoroso : chi sfida : "Molto soddisfatto". Matteo Salvini lascia gli studi di Porta a porta dopo il (duro) confronto con Matteo Renzi e si dimostra piuttosto sereno sull'esito del confronto tv con il leader di Italia Viva: "Decidete voi chi ha vinto. Io ho ricevuto alcuni messaggi ma sono di parte quelli che scrivono a m

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Matteo Salvini - la "conversione" e il retroscena : cosa c'è davvero dietro l'intervista-svolta alla Chirico : La "conversione" di Matteo Salvini: portare la Lega verso il centro per non fare la fine di Marine Le Pen in Francia. Secondo Augusto Minzolini, non sono solo Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Carlo Calenda a guardare, in maniera differente, allo spazio politico che un tempo fu della Dem