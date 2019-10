Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Dai commissari la scelta di restituire le macchine al termine del leasing. Un modo di non prendere impegni, tanto più che la cassa si sta consumando, e anche per risparmiare. Ma il risultato potrebbe essere quello di non migliorare i conti

UffiziGalleries : #UnaCuriosità. Sulla facciata della #GrottadelBuontalenti notiamo una #tartaruga con una vela. Era l'emblema della… - fisco24_info : La flotta è sempre più piccola. Nel 2019 addio a cinque aerei: Dai commissari la scelta di restituire le macchine a… - Emidio24005437 : RT @Emidio24005437: #Whirlpool operai&famiglie umiliati abbandonati senza più futuro da politici incompetenti e arroganti ...ma Napoli co… -