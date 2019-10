Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La quiete dopo la tempesta. Mesi intensi quelli vissuti da Mauro, a cui sicuramente spesso saranno fischiate le orecchie. E’ stato, almeno in, tra i calciatori di cui si è parlato di più, e non per le prestazioni in campo. La sua vicenda è ben nota, ma adesso l’attaccante ha trovato un equilibrio ae la sua stagione sembra essere iniziata bene. L’ex centravanti dell’Inter ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. “Non mi aspettavo tanto affetto da parte dei tifosi, mi hanno accolto bene fin dal primo riscaldamento al Parco dei Principi. Fa piacere giocare con certi fuoriclasse e sto imparando a conoscerli ad uno ad unofuori dal campo. Con Mbappé siamo andati insieme a vedere una partita a Lione, con Verratti già ci sentivamo prima e parliamo inno”. “Se agli ottavi dovessi affrontare ...

CalcioWeb : #Icardi: 'Tornerò a Milano, anche se Parigi è di un altro livello. In Italia si parlava un po' troppo di me''… -