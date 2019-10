Clima | negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10% del loro volume

Clima - aumento dei disastri naturali : negli ultimi 50 anni si sono moltiplicati : I disastri naturali in soli 50 anni si sono moltiplicati: è quanto emerge da uno studio pubblicato sui ”Proceedings of the National Academy of Sciences” (Pnas). Alluvioni, tempeste, uragani, ondate di calore estreme, siccità, incendi, frane sono alcuni dei disastri naturali, associati al cambiamento Climatico, la cui frequenza e intensità sono aumentate in questi decenni. negli ultimi 50 anni, l’impatto economico degli eventi ...

Cambiamenti Climatici : negli ultimi 20 anni è sparita quasi una pianta da frutto su 4 : negli ultimi venti anni è sparita quasi una pianta da frutto su quattro, fra mele, pere, pesche, arance, albicocche e altri frutti con un gravissimo danno produttivo ed ambientale per il ruolo che svolgono nella mitigazione del clima anche ripulendo l’aria dall’anidride carbonica e dalle sostanze inquinanti come le polveri PM10. E’ quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Sos Clima per l’agricoltura italiana” diffuso al Villaggio contadino di ...

Cambiamento Climatico e risorse ittiche : come preservare la vita negli oceani - le soluzioni individuate da MSC : Oggi 25 settembre l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite ha pubblicato il rapporto L’oceano e la criosfera in un clima che cambia per presentare gli effetti del Cambiamento climatico sui nostri oceani e sui nostri mari, tra cui lo scioglimento dei ghiacci, l’acidificazione delle acque e la perdita di ossigeno, le ondate di calore, nonché la perdita di corallo e la fioritura di alghe. Questi cambiamenti hanno un ...

Clima - energia solare in Italia : +1000% di impianti fotovoltaici negli ultimi 10 anni : “Con una crescita degli impianti fotovoltaici di oltre il 1000% negli ultimi dieci anni in Italia lo sviluppo dell’energia solare è un caposaldo della lotta all’inquinamento per la difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati GSE in occasione del summit Onu sul Clima con la partecipazione della giovane attivista Greta Thunberg. “In ...

Clima - caldo record “mai come negli ultimi cinque anni” : i cambiamenti Climatici hanno subito un’accelerazione : Il quinquennio 2015-2019 è in assoluto il periodo più caldo mai registrato: è quanto risulta da un rapporto dell’Organizzazione Meteorologica mondiale pubblicato alla vigilia di un vertice sul Clima in programma a New York. La temperatura media nel periodo indicato è infatti risultata più elevata di 1,1 gradi centigradi rispetto a quello che va dal 1850 al 1900. caldo record, innalzamento dei mari, emissioni inquinanti in salita: sono ...

Clima : negli ultimi 150 anni cambiamenti incontrollati : I cambiamenti Climatici attuali, e le loro conseguenze sull’ambiente, non sono collegati solo a processi derivati dalle attivita’ industriali e post-industriali, ma potrebbero avere un’origine antecedente, derivata dall’utilizzo diffuso e continuativo delle risorse naturali. Cio’ non toglie che la modifica degli equilibri ambientali, iniziata in modo modesto gia’ 10.000 anni fa, abbia avuto una crescita ...