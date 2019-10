Barbara d’Urso rimproverata in diretta da Patrizia De Blanck

Selvaggia Lucarelli su Facebook un post contro Barbara D’Urso : Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: «Chi si serve della malattia mentale, per aumentare lo share…». La Lucarelli ha appena condiviso un post su “Facebook” prendendo spunto dal film Joker, in cui si parla della solitudine delle persone con problemi mentali «in un mondo che ringhia e deride i deboli e le loro fragilità». Ma in un passaggio del lungo post, Selvaggia Lucarelli passa a parlare dell’ospitata di Sara Tommasi a ...

Live-Non è la d’Urso al lunedì - ufficiale : motivi e commento di Barbara : Live – Non è la d’Urso si sposta al lunedì, arriva l’ufficialità da Mediaset: la data d’inizio, i motivi del trasloco e le parole di Barbara d’Urso Era nell’aria da giorni e ora è arrivata l’ufficialità dall’azienda Mediaset: Live – Non è la d’Urso trasloca dalla domenica al lunedì. La nuova collocazione nel palinsesto è […] L'articolo Live-Non è la d’Urso al lunedì, ...

“Non faccio sesso da 10 anni”. La showgirl lo confessa in diretta. E Barbara d’Urso reagisce così : “Sono casta da dieci anni per scelta. Ad un certo punto della mia vita, dopo alcuni momenti dolorosi della mia vita, ho sublimato il concetto d’amore”. Nella puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ andata in onda martedì 15 ottobre si è parlato di un tema che ultimamente sta diventando una specie di moda tra i vip: la castità. Ce ne sono di davvero curiose, in senso buono. Una delle ultime news riguarda Brad Pitt, uno degli uomini più belli, e ...

Pomeriggio 5 - Simona Tagli rivela : «Ho fatto un voto - non faccio sesso da 10 anni». Barbara d’Urso reagisce così : Pomeriggio 5, Simona Tagli rivela: «Ho fatto un voto, non faccio sesso da 10 anni». Barbara D’Urso reagisce così. Oggi, l’ex showgirl icona degli anni 80 è stata ospite del salotto di Canale 5 e ha parlato della scelta di «castità». Ecco le parole di Simona Tagli: «Dopo la separazione, ho sublimato il concetto d’amore. Da ragazza pensavo che l’amore fosse solo attrazione fisica. Poi ho capito che è altro. Io da dieci ...

Selvaggia Lucarelli piomba di nuovo su Barbara d’Urso : il caso Tommasi : Selvaggia Lucarelli piomba nuovamente su Barbara d’Urso: nel mirino l’intervista della conduttrice a Sara Tommasi Selvaggia Lucarelli torna a tuonare contro Barbara d’Urso. L’affilata penna della giornalista, oggi, ha messo nero su bianco sul Fatto Quotidiano una critica tagliente relativa all’intervista che la conduttrice partenopea ha fatto a Sara Tommasi durante l’ultima puntata di Live […] L'articolo ...

Barbara d’Urso gestisce personalmente i social? Spunta la verità : Barbara d’Urso gestisce personalmente i suoi profili social? Spunta la verità Giovanni Ciacci ha da poco iniziato una nuova avventura televisiva, presentando, in tandem con Elenoire Casalegno, Vite da Copertina su Tv 8. Nella puntata odierna il costumista ha svelato una stuzzicante curiosità su Barbara d’Urso, conduttrice onnipresente di Canale 5. Ciacci, che conosce molto […] L'articolo Barbara d’Urso gestisce ...

Lory Del Santo : la rivelazione choc su un’ospite di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: Lory Del Santo fa una confessione inaspettata su Manila Gorio Lory Del Santo non poteva di certo mancare nel talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La showgirl, ospite di Barbara d’Urso, ha fatto una vera e propria rivelazione choc in diretta dal salotto di canale 5. Cosa è successo? In studio si è dubitato della sincerità di Manila Gorio, in quanto il suo ex fidanzato ha confidato che la loro relazione ...

Clizia Incorvaia contro Barbara d’Urso dopo Live? Il sospetto : Live Non è la d’Urso: Clizia Incorvaia infastidita da Barbara? Clizia Incorvaia ha finalmente raccontato la sua verità a Live Non è la d’Urso sul presunto tradimento nei confronti di Francesco Sarcina. La modella sembrerebbe non aver apprezzato l’atteggiamento assunto dalla bella conduttrice partenopea durante l’intervista. Barbara d’Urso ha puntualizzato più volte che, nonostante il famoso bacio a Riccardo ...

“Cosa ero costretta a fare…”. Sara Tommasi - la spaventosa confessione al Live di Barbara D’Urso : Sara Tommasi è stata ospite nello studio di “Live – Non è la D’Urso”, dopo un periodo di buio fatto di sesso davanti alle telecamere, abuso di alcol e droga, l’ex showgirl di Terni ha parlato in maniera molto chiara su quanto le è successo negli scorsi anni. Il racconto di Sara ha lasciato il pubblico in studio e la stessa Barbara D’Urso molto provati. “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard”, ha raccontato la showgirl nel salotto di ...

“Mia figlia morta…”. La confessione dell’attrice in diretta. Scoppia la polemica nello studio di Barbara D’Urso : Nella puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 13 ottobre c’è stato un’ospite molto amato dagli appassionati di “Un posto al sole”. Marina Giulia Cavalli, conosciuta agli “upassini” come la dottoressa Ornella Bruni, è stata nello studio di Carmelita per raccontare la sua storia. L’attrice è intervenuta al Live per parlare della figlia Arianna, morta nel 2015 a soli 21 anni per via di una brutta malattia.A distanza di tempo ...

Live Non è la D’Urso : Manuel Frattini e la dedica di Barbara d’Urso al caro amico : Barbara D’Urso apre la quinta puntata di Live che seguiamo in diretta su Leggo.it, in un modo un po’ diverso dal solito. Non è partita con il riepilogo consueto sugli ospiti presenti in studio questa sera, ma dedicando la puntata al suo caro amico Manuel Frattini, il divo italiano dei musical scomparso ieri sera a soli 54 anni. «Cari amici di Live prima di iniziare questa questa sera ci tenevo a dedicare la puntata ad un mio grande ...

Live Non è la d’Urso - dolore per Barbara : “Mi manca il respiro” : Barbara d’Urso dedica la puntata a Manuel Frattini: “Siamo senza respiro” Quando se ne va qualcuno del mondo dello spettacolo è sempre un dolore per chi ne fa parte. Barbara d’Urso ha aperto la puntata di stasera di Live Non è la d’Urso con un annuncio doloroso: “Sul palco di uno spettacolo che lui aveva voluto, di beneficenza, ieri sera in un attimo forse per un arresto cardiaco, è andato via. Siccome noi ...