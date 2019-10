Rakitic Juventus | stabilito il prezzo | ecco perchè si può davvero!

Calciomercato Juventus : potrebbe arrivare Rakitic a gennaio - nel mirino forse Dani Olmo : Il Calciomercato non si ferma mai. Stanno infatti arrivando numerose voci per quanto riguarda la Juventus. Le ultime novità si concentrano su Ivan Rakitic, fortissimo centrocampista del Barcellona e della Nazionale croata. Il club bianconero sarebbe pronto all'assalto per il giocatore di origine balcanica, il quale vorrebbe lasciare la Catalogna. Rakitic, infatti, non sta collezionando un buon minutaggio a Barcellona e non ha certamente un buon ...

Mercato Juventus - Rakitic torna in pole : che succede con Rabiot? : Mercato Juventus- Nonostante le dichiarazioni di Rakitic alla stampa spagnola, il quale ha sottolineato la sua voglia di restare al Barcellona, la sensazione è che il centrocampista croato potrebbe lasciare il club blaugrana già nel mese di gennaio. Una decisione che potrebbe maturare di fronte al suo poco minutaggio. Una scelta che sarà conseguenza di questi primi mesi di campionato. La Juventus osserva interessata. Rakitic resta il primo ...

Rakitic-Juventus - il croato parla del suo futuro e avvisa il Barcellona : Rakitic-Juventus : Dal quartier generale croato arrivano parole chiare di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, in rottura con i blaugrana. Il classe 1988 non ha nascosto il proprio malessere per le continue esclusioni dal campo. Prossime settimane decisive. Rakitic-Juventus, il croato esce allo scoperto: parole chiarissime Queste le parole del giocatore del Barca: “Sono felice in questo club, ma vorrei anche giocare, non solo ...

Calciomercato Juventus - non solo Rakitic o Pogba - spunta il colpo a costo zero! : Calciomercato Juventus- Sessione di mercato estiva in archivio, ma la Juventus sarebbe già pronta a lavorare in vista della prossima finestra di mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe permettere ai bianconeri di dire addio a qualche esubero e far cassa per programmare il futuro. Come detto, l’addio di Emre Can, il quale condurrà 4 mesi complicati dopo l’esclusione a sorpresa dalla lista Champions. Il centrocampista valuterà il ...

Mercato Juventus - non solo Rakitic : pronto il nuovo colpo a gennaio! : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato invernale. Come annunciato in mattinata, il pirmo obiettivo resta Pogba, anche se di difficile percorrenza. Occhio al possibile affare Rakitic. La dirigenza juventina potrebbe decidere di proporre al Barcellona un potenziale scambio alla pari con Emre Can. Situazione in stand by, tutto potrebbe ...

Calciomercato Juventus - Paratici ancora su Rakitic : occasione per gennaio : Calciomercato Juventus – Da intoccabile e invisibile: è questa la parabola di Ivan Rakitic, centrocampista ai margini del progetto dell’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde. Nelle due stagioni precedenti, il croato è stato uno dei giocatori più utlizzati, mentre in questo primo scorcio ha totalizzato cinque presenze e solo 166 minuti in campo. Davvero troppo poco per un calciatore di qualità e affidamento che, fino alla fine ...

Calciomercato Juventus : Rakitic resta 'caldo' - Tonali si starebbe complicando : Il Calciomercato della Juventus si muove a centrocampo. Non è un mistero che per gennaio si stia cercando di piazzare Emre Can e così serve un sostituto all’altezza. C’è poi il nodo legato a Blaise Matuidi che va in scadenza nel 2020. Il francese ha già detto di voler rimanere ma per ora i dirigenti bianconeri non hanno fatto passi avanti nella trattativa. Così tornano i rumors su Ivan Rakitic, pista già calcata nel finale del mercato estivo e ...

Rakitic Juventus - guerra tra il Barça e il croato : può arrivare a gennaio : Rakitic Juventus – E’ ormai rottura totale tra Ivan Rakitic e il Barcellona. Il centrocampista croato, ex titolarissimo blaugrana, infatti non rientra più nei piani di Valverde che non lo ha neppure convocato per la gara di Liga contro il Villarreal. Rakitic d’altronde nelle ultime settimane di calciomercato era già stato a un passo dall’addio al Barcellona per trasferirsi alla Juventus, ma le due società non avevano ...

Calciomercato Juventus - Rakitic a gennaio : pazza idea dallo United : Calciomercato Juventus- Dopo la sessione di mercato estiva, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche per quel che riguarda il mercato invernale. Come anticipato nei giorni scorsi, resta viva l’ipotesi di scambio tra Emre Can e Rakitic, con il centrocampista del Barcellona autentico pupillo di Sarri. La sensazione è che lo scambio potrebbe entrare nel vivo solamente nel caso in cui il centrocampista ...

Rakitic Juventus : per Don Balon vuole solo la Juve a Gennaio : Rakitic Juventus: per Don Balon il giocatore del Barcellona vuole solo la Juve a Gennaio Si riporta di seguito la traduzione integrale dell’articolo di Don Balon Ivan Rakitic sta cercando disperatamente una via d’uscita dal Barça e ha già comunicato al consiglio di amministrazione che la Juventus di Torino è il suo sogno, perché è […] More

Mercato Juventus - scambio Rakitic-Bernardeschi : la richiesta di Paratici : Mercato Juventus – Si è insistentemente parlato di Ivan Rakitic nelle ultime settimane di Mercato. Inserito come contropartita tecnica nell’affare Neymar, il croato ha sempre rispedito al mittente questa possibilità. Di contro, riporta il ‘Mundo Deportivo’, il vice campione del Mondo era pronto a trasferirsi alla Juventus e avrebbe chiesto al Barcellona di ascoltare la […] More

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : a gennaio nuovo tentativo per Rakitic : Calciomercato Juventus – La Juventus non è riuscita a muoversi negli ultimi giorni di Calciomercato, problemi principalmente in uscita, a gennaio le cose potrebbero cambiare. Un calciatore che potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra di mercato è il centrocampista Rakitic, il calciatore è rimasto al Barcellona ma secondo i rumors di mercato il croato era stato proposto al Psg nella trattativa Neymar. Il futuro di Rakitic ...

Calciomercato Juventus – Nuovo assalto a Rakitic a gennaio : il giocatore gradisce la destinazione : La Juventus proverà nuovamente a tornare alla carica per Ivan Rakitic: a gennaio i bianconeri proveranno a convincere il Barcellona, forti del gradimento del giocatore Ivan Rakitic sembra destinato a lasciare il Barcellona. Il centrocampista croato era stato inserito come contropartita nell’affare Neymar ma l’accordo fra Barcellona e PSG è saltato. Anche la Juventus aveva mostrato interesse per il giocatore, ma le contropartite ...

Rakitic-Emre Can - trattativa saltata per richiesta conguaglio della Juventus (RUMORS) : La Juventus ha chiuso un mercato sicuramente soddisfacente, soprattutto in tema acquisti, grazie agli arrivi di giocatori importanti come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Danilo e Buffon. Inoltre l'investimento in giovani (ceduti poi in prestito) come Romero e Pellegrini testimoniano la volontà bianconera di programmare anche per il futuro. Rivedibile però la strategia della società piemontese in merito alle cessioni: diversi calciatori ...