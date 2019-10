L' ultima riga di Harold Bloom genio del Canone Occidentale

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Davide Brullo È morto a 89 anni il critico che ha definito i criteri della fama immortale. Per lui «Shakespeare è Dio» R egolo la sua vicenda in un versetto. Isaia 21. Versetto 11. «Sentinella, cosa resta della notte? E la sentinella disse: Viene il bianco, poi la notte. Domandate. Convertitevi. Venite»., nato l'11 luglio del 1930 a New York, è morto a 89 anni, si sentiva l'erede del «Doctor Johnson», un parente di Ralph Waldo Emerson. Stava morendo da anni, risorgeva più giovane di prima. Più di una volta, facendo lo scalpo al destino, ho redatto il suo «coccodrillo» per rispetto, li ho uccisi tutti. Per me, è sempre stato una sentinella, la sentinella incisa in quei versetti di Isaia. L'uomo per cui «il tramonto è diventato terrore», l'ultimo baluardo prima dei barbari del perbenismo, dei conti del buoncostume, dei sociologi della letteratura, i burocrati del ...

