L' Italia travolge il Liechtenstein 5-0 | ?per Mancini la nona vittoria di fila

Nazionale - l'Italia travolge il Liechtenstein 5-0. Doppio Belotti e 9 vittorie di fila : ct Mancini come Pozzo : Nove vittorie di fila. l'Italia travolte il Liechtenstein 5-0, dilagando nella ripresa, e il ct Roberto Mancini eguaglia il mitico Vittorio Pozzo con 9 vittorie consecutive. A Vaduz, nell'ottava giornata del Girone J delle qualificazioni agli Europei del 2020, gli azzurri già matematicamente qualifi

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica di oggi. Brasile travolge USA - la sfida con la Polonia vale il trofeo. Italia quinta : Il Brasile ha sconfitto gli USA per 3-0 nel big match della settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, i Campioni Olimpici si confermano così in testa alla classifica a punteggio pieno (7 vittorie, 21 punti) e conservano un successo di vantaggio sulla Polonia che ha liquidato l’Egitto con un rapido 3-0. Appare ormai chiaro che il trofeo verrà messo in palio nello scontro diretto tra Brasile e Polonia che andrà in scena ...

Allerta Meteo - l’arrivo dell’Uragano Humberto stravolge l’Europa : da Domenica forte maltempo anche in Italia : L’arrivo dell’Uragano Humberto in Europa sta stravolgendo le precedenti previsioni Meteo per i prossimi giorni: anche l’Italia sarà coinvolta, a partire dalla giornata di Domenica 22 Settembre, da una nuova violenta ondata di maltempo innescata nel Mediterraneo proprio dalla spinta di Humberto sul Vecchio Continente. Intanto alle Bermuda si contano i danni provocati dall’Uragano, che ha lasciato 29.000 persone senza ...

Baseball - Europei 2019 : Olanda e Israele lanciate verso lo scontro diretto. Francia travolgente sul Belgio - Italia batte Spagna : Si conclude, per una volta, senza scossoni di primissimo livello la quarta giornata degli Europei di Baseball in corso di svolgimento a Bonn e Solingen, in Germania. Andiamo a vedere cos’è successo in quello che è il penultimo atto della fase a gironi. L’Italia, con la vittoria sulla Spagna per 13-3, si è assicurata il primo posto nel girone B, e deve ora attendere l’esito degli incontri di domani nell’intricatissimo ...

Qualificazioni Europeo Under 21 - Italia travolgente : 5-0 contro il Lussemburgo - Nicolato convince [PAGELLE - CLASSIFICA e FOTO] : Dopo il successo all’esordio in amichevole per Nicolato subentrato a Di Biagio, l’Italia Under 21 si conferma anche nel match delle Qualificazioni all’Europeo di categoria del 2021. Tutto facile per gli azzurrini a Castel di Sangro dominio contro il Lussemburgo, il risultato di 5-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la partita non è stata mai in discussione. Le reti sono state realizzate nel primo ...

Beach soccer - Superfinal Euro League 2019 : l’Italia travolge la Turchia - ora sotto col Portogallo : L’Italia ha letteralmente travolto la Turchia nella seconda partita del girone delle Superfinal degli Europei di Beach soccer che si stanno disputando a Figueroa Da Foz (Portogallo). Gli azzurri si sono imposti con uno schiacciante 7-2: dopo il 3-0 del primo tempo i ragazzi di coach Emiliano Del Duca hanno pigiato sull’acceleratore anche nelle successive frazioni e hanno chiuso i conti con grande autorevolezza. La nostra Nazionale ...

Europei Volley 2019 – L’Italia è in semifinale dopo 8 anni! Russia stesa in 4 set : azzurre travolgenti in rimonta : dopo aver perso il primo set, L’Italia travolge la Russia in rimonta e stacca il pass per la semifinale degli Europei di Volley 2019 L’Italia ritorna in semifinale degli Europei di Volley dopo 8 anni! Grande prova delle azzurre che hanno superato un ostico quarto di finale battendo la Russia con il punteggio di 25-27 / 25-22 / 27-25 / 25-21. Match davvero tosto per le azzurre di coach Mazzanti, alla ricerca di una netta scarica di ...

Mondiali Basket 2019 – La Serbia travolge le Filippine e fa sorridere l’Italia - azzurri qualificati al Preolimpico : Grazie al successo dei serbi sulle Filippine, l’Italia stacca il pass per la seconda fase del Mondiale e per uno dei quattro tornei preolimpici del prossimo anno Si trattava di una semplice formalità, ma adesso è ufficiale: l’Italia si qualifica alla seconda fase del Mondiale e prenota un posto per uno dei quattro tornei preolimpici del prossimo anno dovranno qualificare quattro squadre ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo il successo ...

Dorian travolge le Bahamas - americani col fiato sospeso. Italiani via dall’arcipelago. South Carolina evacua intera costa : Dorian si abbatte con tutta la sua furia sulle Bahamas. L'uragano di categoria 5 con venti fino a 290 chilometri all'ora e con piogge torrenziali, il piu' forte dall'inizio dell'anno registrato in tutto il pianeta, tocca terra nelle isole e le travolge. Le autorita' americane seguono da vicino gli sviluppi: la prossima meta di Dorian e' infatti la costa est degli Stati Uniti, con quattro se non cinque stati nel mirino dell'uragano che, ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia travolgente - quattro vittorie e ottimo gioco. Ora il crocevia con la Polonia : quattro vittorie per 3-0, primo posto nel girone a punteggio pieno alla vigilia dello scontro diretto con la Polonia che metterà in palio il primato nella Pool B. Questa è la situazione dell’Italia agli Europei 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha incominciato la rassegna continentale col turbo e non ha fatto sconti a nessuno surclassando Portogallo, Ucraina, Belgio e Slovenia in maniera estremamente agevole, imponendosi sempre ...

Eurodonne - Italia travolge Portogallo. Azzurre partono bene : L'Italdonne della pallavolo parte con il piede giusto ai Campionati Europei 2019, in corso di svolgimento in Polonia, Turchia, Ungheria e Slovacchia. A Lodz nella pool B, le ragazze di Mazzanti non hanno avuto problemi a superare nettamente il Portogallo 3-0 (25-15, 25-14, 25-13). Le vice campionesse mondiali, al ritorno in campo dopo la gara che e' valsa la qualificazione olimpica contro l'Olanda, si sono dimostrate troppo superiori rispetto ...

Volley - Mondiali Under 19 : l’Italia travolge la Colombia - terza vittoria consecutiva e ottavi in tasca : L’Italia non si vuole più fermare ai Mondiali Under 19 di Volley maschile, a Tunisi gli azzurrini hanno travolto la Colombia con un secco 3-0 (25-18; 25-19; 25-13) e hanno così conquistato la terza vittoria consecutiva nel torneo confermandosi al comando del proprio girone. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza osserveranno il turno di riposo nella giornata di domani e poi domenica torneranno in campo per affrontare l’Iran detentore ...

Volley - Mondiali Under 2019 : l’Italia travolge la Rep. Ceca - seconda vittoria per gli azzurrini : seconda vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 19 di Volley maschile che si stanno disputando a Tunisi. Dopo il sofferto successo ottenuto ieri al tie-break contro la Bulgaria, oggi gli azzurrini sono stati perfetti contro la Repubblica Ceca e si sono imposti con un rapido 3-0 (25-14; 25-12; 25-13). Supremazia totale da parte dei ragazzi di coach Vincenzo Fanizza che hanno così blindato la qualificazione agli ottavi di finale, ...