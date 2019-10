Lana Del Rey in concerto a Verona sul palco dell’Arena a giugno 2020 | l’annuncio

Trieste - accoltellato alla festa della BarcoLana : fermato un 15enne : Il giovanissimo si è presentato in questura e ha confermato la lite e il ferimento del ragazzo di 17 anni

Le foto della BarcoLana - ancora la regata più affollata al mondo : In una giornata senza vento 2.015 barche a vela hanno riempito il golfo di Trieste, come capita ogni seconda domenica di ottobre dal 1969

BarcoLana - vince Vincec l’edizione della bonaccia : Scende a 2015 il numero dei participanti alla manofestazione velica, caratterizzata dalla quasi completa assenza di vento

Linea Blu – Ventiquattresima puntata del 12 ottobre 2019 – 51° barcoLana di Trieste. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 25° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu 2019 | Ventiquattresima puntata […] L'articolo Linea Blu – Ventiquattresima puntata del 12 ottobre 2019 – 51° barcolana di Trieste. sembra essere il primo su ...

Lana Del Rey e Joan Baez insieme a sorpresa sul palco di Berkeley (video) : Lana Del Rey e Joan Baez hanno duettato a sorpresa sul palco del Greek Theatre di Berkeley durante lo show del 6 ottobre. La cantautrice folk ha raggiunto la popstar di Norman Fucking Rockwell e insieme hanno eseguito due brani: il primo, Diamonds & Rust, è contenuto nell'omonimo disco del 1975; il secondo, Don’t Think Twice, It’s All Right, è una cover di Bob Dylan. Dopo il duetto con Joan Baez, Lana Del Rey è stata raggiunta sul palco ...

Lana Del Rey ha parlato per la prima volta del nuovo fidanzato poliziotto : Lui si chiama Sean Larkin, soprannominato "Sticks" The post Lana Del Rey ha parlato per la prima volta del nuovo fidanzato poliziotto appeared first on News Mtv Italia.

Francesca Dellera - che fine ha fatto il sex symbol dalla pelle di porcelLana? : Una vita privata che la tiene lontana dai riflettori e una bellezza senza pari, Francesca Dellera è impressa nella nostra memoria e contemporaneamente inaccessibile, lontana e misteriosa. La curiosità nei suoi confronti si risveglia ogni volta che passa un suo vecchio film in tv, o il 2 ottobre, quando un articolo o il calendario ci ricorda che è il suo compleanno (il 2 ottobre, per i più curiosi). Che fine ha fatto una delle attrici più ...

I ragazzi "spezzati" alla BarcoLana per tenere il timone della vita : Tre minorenni della comunità penale di Reggio Calabria faranno parte dell'equipaggio di una barca che parteciperà alla storica regata

Lana Del Rey avrebbe un nuovo fidanzato che fa il poliziotto : L'ultimo avvistamento ha fatto partire i rumors The post Lana Del Rey avrebbe un nuovo fidanzato che fa il poliziotto appeared first on News Mtv Italia.

Don’t Call Me Angel Test : quanto conosci il singolo di Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey? : Mettiti alla prova The post Don’t Call Me Angel Test: quanto conosci il singolo di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey? appeared first on News Mtv Italia.

Diario dello smarrimento - primo titolo della colLana “Margini” diretta da Filippo La Porta : È inutile nascondercelo, viviamo in un tempo letterario che preferisce l’intrattenimento, alla riflessione, e dove il genere letterario preferito – il thriller, con le sue varie declinazioni – pur quanto fatto bene, non aiuta a capire molto il tempo presente. È proprio il “tempo presente”, invece, quello che lo scrittore lucano, di stanza a Roma, Andrea Di Consoli scandaglia con il suo ultimo testo: il fondamentale “Diario dello smarrimento ...

La delicatezza di Beato Angelico entra nella colLana d'arte Menarini : Firenze, 24 set. - (AdnKronos) - Si arricchisce del volume dedicato a Beato Angelico, l'Angelicus pictor', la storica collana d'arte di Menarini, che ha superato i 60 anni di attività. Curato dallo storico dell'arte Renzo Villa, il saggio riccamente illustrato ricorda, innanzitutto come Giovanni da

La scaletta del nuovo tour di Lana Del Rey - pochi brani da Norman Fucking Rockwell! e due duetti al debutto (video) : Il nuovo tour di Lana Del Rey ha debuttato all'insegna delle guest star con la prima data al Northwell Health at Jones Beach Theater di Wantagh, New York, ma senza troppe sorprese in quanto ai brani scelti per il nuovo show. La scaletta si compone di 20 canzoni, di cui tre realizzate in medley: davvero poche quelle tratte dall'ultima fatica discografica della popstar, cui pure è dedicato ed intitolato il nuovo tour di Lana Del Rey e che ...

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey : è uscito il behind the scene del video di “Don’t Call Me Angel” : Semplicemente fantastiche <3 The post Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey: è uscito il behind the scene del video di “Don’t Call Me Angel” appeared first on News Mtv Italia.