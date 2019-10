Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) (Adnkronos) – “Noi vogliamo rappresentare gli imprenditori che non evadono e riteniamo che qualsiasi misura in grado di combattere il fenomeno vada favorita», evidenzia Carlo Valerio, presidente di, che ha commentato lo studio anche davanti alle telecamere di Agorà, programma di approfondimento di Rai Tre – In questo senso, l’uso del contante, in quanto mezzo anonimo e non tracciabile, non fa che alimentare le possibilità di sviluppare l’economia sommersa. Siamo quindi a favore delle misure che incentivino un utilizzo più diffuso di bancomat e carte di credito, riducendo i costi per i consumatori. Attenzione però: guai se questo si traduce in una nuova tassa sui contanti. Non di nuove tasse abbiamo bisogno, ma casomai di incentivi all’uso del Pos, riducendo o azzerando i costi per avvalersene”.“Il discorso va tuttavia ...

TV7Benevento : Fisco: Confapi Padova, il Veneto 'nasconde' più di 3 mld di Iva (2)... - TV7Benevento : Fisco: Confapi Padova, il Veneto 'nasconde' più di 3 mld di Iva... -