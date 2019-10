Conte conferma Quota 100 Italia Viva | Non alziamo barricate | ma si rischia

Insigne nella Nazionale trova il Contesto ideale. Pronto a confermarsi nel Napoli? : Insigne -INSPIRATO NELL’ITALIA VITTORIOSA CONTRO LA GRECIA- E’ ATTESO DA ANCELOTTI PER CONFERMARE NEL NAPOLI LE SUE INDUBBIE QUALITA’ Insigne ITALIA MANCINI- Roberto Mancini, ct dell’Italia, alla vigila del match Italia – Grecia, gara valida per la qualificazione ad Euro 2020 parlato a Rai Sport, aveva espresso il suo giudizio su Insigne. Il ct della Nazionale ha riposto su di lui la massima fiducia, ...

Assunzioni Forze Armate 2019-2020 : Conte conferma i 12 mila posti : Assunzioni Forze Armate 2019-2020: Conte conferma i 12 mila posti Buone notizie per chi vuole entrare nelle Forze Armate: Assunzioni vista, come confermato di recente dal premier Giuseppe Conte, che ha anche parlato di numeri, citando 12 mila posti disponibili a breve. L’obiettivo del governo, infatti, è quello di rafforzare la sicurezza, in particolar modo in quelle aree del Paese dove la criminalità organizzata si fa più sentire. ...

F35 - “Conte ha confermato agli Usa l’impegno ad acquistarli”. Malumori nel M5s. Il senatore pentastellato Ferrara : “Doveroso rinegoziare” : “Giuseppe Conte si è impegnato con Mike Pompeo sul rispetto degli accordi presi sull’acquisto di 90 aerei F35″. Un retroscena del Corriere della Sera agita le acque in casa Movimento Cinque Stelle, perché da sempre gli aerei da guerra sono materia delicata in casa pentastellata. Così la ricostruzione del quotidiano di via Solferino riguardo il colloquio tra il premier e il segretario di Stato Usa sulla possibilità di via libera ...

Giuseppe Conte convocato dal Copasir. Trump e gli 007 italiani - il sospetto sulla conferma a Palazzo Chigi : Il Copasir convoca Giuseppe Conte per riferire sugli incontri riservati avvenuti lo scorso agosto a Roma tra il ministro americano della Giustizia William Barr, uomo di fiducia di Donald Trump, e i vertici dei servizi segreti italiani. Il sospetto è che dagli Usa abbiano chiesto ai nostri 007 un aiu

Ghiacciaio Courmayeur - radar conferma movimento 35/40 cm al giorno. Regione Valle d’Aosta : “Conte venga a vedere” : "Dai primi dati del radar si conferma un movimento del Ghiacciaio di 35/40 cm al giorno, in linea con i rilievi fatti in precedenza". Ha il sapore di un allarme quello lanciato dall'assessore al territorio della Valle d'Aosta, Stefano Borrello, spiegando che il radar "e' in fase di taratura" e che "da lunedi' ci sara' un supplemento di analisi". Raffaele Rocco, responsabile difesa suolo della Regione Valle d'Aosta, ha parlato "di evoluzione ...

Allerta ghiacciaio - il radar conferma un movimento di 35-40 cm : la Regione Valle d’Aosta invita Conte : “Sono confermati i valori di movimento di 35-40 centimetri al giorno, in media i dati dei giorni scorsi”. Lo ha riferito in conferenza stampa a Courmayeur l’assessore al Territorio della Regione Valle d’Aosta, Stefano Borrello, in riferimento all’Allerta per il ghiaccio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. “Da lunedì – ha aggiunto – avremo un supplemento di analisi rispetto ai primi ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Conte conferma con Opzione Donna : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Conte conferma con Opzione Donna Sulle Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni del premier Giuseppe Conte proferite al Teatro Apollo di Lecce, in occasione della VI edizione delle Giornate del Lavoro indette dalla Cgil. Qui Conte, davanti al segretario del sindacato Maurizio Landini, ha esternato alcune precisazioni e dato qualche novità importante in materia previdenziale, che ha riguardato in ...

Pensioni - Conte : ‘Intendiamo riproporre Opzione donna e confermare Quota 100’ : Interviene ancora una volta il premier Giuseppe Conte sulla riforma delle Pensioni, uno dei temi più caldi che anima in queste il dibattito politico, economico e sindacale in vista del varo della nuova legge di Bilancio sulla quale sta lavorando in questi giorni il governo "giallorosso". Nuove rassicurazioni sulla prosecuzione di Quota 100 ma anche importanti novità sulla proroga del regime sperimentale di Opzione donna, quelle di cui ha parlato ...

Renzi chiama Conte e conferma di voler abbandonare il Pd. La scissione in 10 punti : Matteo Renzi ha ufficializzato al premier Giuseppe Conte in un colloquio telefonico la sua decisione di abbandonare il Pd per creare gruppi autonomi. L'ex premier democratico, riferiscono fonti parlamentari, ha ribadito al premier che continuerà a sostenere convintamente il governo. Qui dieci domande per capire cosa potrebbe succedere ora. 1) RENZI PUÒ DAVVERO FARE LA scissione? Non solo Renzi può fare la scissione, ma ...

Probabili Formazioni 3^ giornata : Conte conferma il 3-5-2 - Politano dal 1' : Probabili Formazioni 3 giornata- Il 3° turno di Serie A inizierà con la super sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato in anticipo. Anticipo dettato dall’impegno bianconero in Champions League nell’altra super sfida contro l’Atletico Madrid, avversario ostico e complicato. Sarri, contro la Fiorentina, non dovrebbe affidarsi a nessun tipo di sorpresa: spazio per il […] L'articolo Probabili Formazioni 3^ ...

Vittorio Feltri : "Giuseppe Conte si conferma avvocato del popolo (africano)" : "Giuseppe Conte si conferma avvocato del popolo (africano)". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il presidente del Consiglio del neo governo giallo-rosso che ha già ammorbidito la linea tenuta dall'ex ministro leghista dell'Interno Matteo Salvini. Nel programma d

Governo Conte 2 - riforma della giustizia e intercettazioni : i dossier del riconfermato Bonafede. Che hanno fatto cadere l’esecutivo con la Lega : Ha giurato con la mano sul cuore come Sergio Costa, l’unico altro ministro lasciato al suo dicastero nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2. Ma la conferma di Alfonso Bonafede in via Arenula ha un significato diverso rispetto a quella del titolare dell’Ambiente. I più distratti l’hanno semplicemente colLegata alla sua nota duplice vicinanza: da una parte a Luigi Di Maio, il capo politico del quale è fidato alleato dentro al ...

Luigi Di Maio - il giuramento al Colle : sguardi di fuoco con Giuseppe Conte - la conferma del violento litigio : Un video che dice tutto. Che svela tutto. Anzi, che conferma tutto. Questa mattina, giovedì 5 settembre, ci siamo svegliati e abbiamo letto innumerevoli retroscena di stampa che ci davano conto della furibonda lite della vigilia tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Uno scontro durissi

Governo Conte bis - il Ministro Costa : “Della mia riconferma ho saputo dalla tv” : “Non ho voluto seguire, le trattative sulla lista dei ministri. Lunedì sono rimasto a lavorare al ministero, poi martedì, mentre Conte si occupava della formazione del Governo, sono voluto tornare a Napoli“: lo ha dichiarato, in una intervista al “Corriere della Sera”, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa (M5S). In riferimento alla riconferma, ha spiegato: “Quando l’ho sentito dalla televisione, ...