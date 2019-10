Aboubakar Soumahoro | pace fatta col tassista romano che lo aveva offeso

Fonte : repubblica

(Di martedì 15 ottobre 2019) "Stefano mi ha chiesto scusa e io ho accettato", ha twittato il sindacalista dei braccianti postando la foto insieme, abbracciati e sorridenti. Una settimana fa, in pieno centro e in pieno giorno, alla richiesta di una corsa si era sentito rispondere: "Tu sali avanti o non entri...

