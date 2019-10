Trieste | 17enne accoltellato | fermato un 15enne nordafricano che ha confermato

Trieste - 17enne accoltellato : 15enne nordafricano confessa : Giorgia Baroncini Il 15enne si è presentato in Questura e ha ammesso le sue colpe. Al vaglio della procura la posizione del 18enne che era con lui. Stabili le condizioni della vittima Le forze dell'ordine di Trieste hanno fermato il presunto responsabile dell'accoltellamento che si è verificato sabato sera nella zona della scala dei Giganti. A colpire con un coltello un 17enne, sarebbe stato un nordafricano di 15 anni, con precedenti ...

Fermato 15enne per l'accoltellamento del 17enne di Trieste : si è costituito in Questura : Un ragazzino di 15 anni è stato sottoposto a “fermo di indiziato di delitto” in quanto ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il ragazzo, che si è presentato nella Questura di Trieste ieri pomeriggio, ha detto di essere il responsabile dell’accoltellamento del diciassettenne avvenuto la sera di sabato, al termine di una lite. Il ...

17enne accoltellato a Trieste durante una rissa : è grave : Un altro drammatico fatto di cronaca, ancora a Trieste, con un diciassettenne ricoverato in condizioni gravi per almeno una ferita da arma da taglio. Il fatto è avvenuto ieri nel corso della serata festosa della Barcolana, la regata più grande del mondo, con il sold out di turisti e velisti in città. La sanguinosa aggressione arriva pochi giorni dopo lo choc per i due agenti uccisi in Questura, venerdì 4 Ottobre, ...

Trieste - 17enne entra ferito al McDonald : Mi hanno accoltellato : Si è fatto strada fino al McDonald vicino. Dietro a lui una scia di sangue. "Aiuto, mi hanno accoltellato", avrebbe urlato il giovane una volta entrato nel fast food affollato di Trieste. Protagonista della vicenda un ragazzo 17enne di Cervignano ma residente nel capoluogo. Il giovane è entrato nel locale ieri sera dopo essere stato ferito all'addome in modo grave. All'origine dell'accoltellamento, come spiega il Gazzettino, una rissa scoppiata ...