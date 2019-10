Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019)ha annunciato la disponibilità indelPro Duo conda 15,6 pollici 4K e un secondotouch ScreenPad Plus da 14 pollici che può essere usato in contemporanea al display principale. E’ indicato per i professionisti della creatività. Le prestazioni sono garantite da configurazioni potenti, basate su processori Intel Core i7 9750H di nona generazione, scheda grafica dedicata GeForce RTX 2060, 32 GB di memoria RAM e spazio di archiviazione da 1 TB. Lo, che è il punto di forza del prodotto, è un pannello con cornici ultrasottili, supporto HDR e rapporto di contrasto 100.000:1. Contemporaneamente arriva inanche loDuo da 14 pollici con risoluzione Full HD e secondotouch ScreenPad Plus da 12,6 pollici, processori Intel Core i7 e scheda grafica GeForce MX250.Pro Duo è proposto con un prezzo a ...

Cascavel47 : Notebook Asus ZenBook Pro Duo con schermo 4K in Italia con prezzi a partire da 3.000 euro - BidIsOk : Asus ZenBook Flip Notebook, LCD 13,3' - M3 Aggiudicato a 123,15 € (risparmio: 85%) - RimbambitchsHDA : @arctivs Prova a dare un'occhiata ai notebook della Asus. Lo useresti solo per prendere appunti o anche per altri programmi? -