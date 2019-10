'Ndrangheta | operazione nel Catanzarese | 17 arresti Trovata una bomba

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 14 ottobre 2019) È scattata alle prime luci dell’alba l’dei Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone, accusate di appartenere o fiancheggiare la cosca di 'Iozzo-Chiefari, federata a quella dei Gallace di Guardavalle e radicata in particolare nei comuni di Torre di Ruggero e Chiaravalle Centrale. I Carabinieri hanno scovato un deposito di armi dove erano custoditi alcuni mitra, tra cui due kalashnikov, pistole e anche unadi tipo rudimentale. Le armi e lasaranno sottoposte a perizia balistica Il materiale nascosto nel deposito si trovava in un locale a Chiaravalle Centrale e apparteneva a una delle persone coinvolte nell'. Le armi e l'ordigno sono stati sequestrati dai militari per essere sottoposti a perizia balistica. L'è stata ribattezzata ...

GDF : #Como: maxi-operazione di #GdF e @poliziadistato che hanno tratto in #arresto 34 persone tra Lombardia e Calabria.… - Alfonso0070 : RT @AnsaCalabria: Operazione Cc, 17 arresti per ndrangheta - Calabria - pianainforma : Operazione Cc, 17 arresti per ndrangheta Fatta luce su duplice omicidio.Trovato deposito armi,anche bomba -… -