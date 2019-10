Il premio Nobel per l’Economia a Banerjee | Duflo e Kremer per la loro battaglia contro la

premio Nobel per l’economia assegnato a Banerjee - Duflo e Kremer per il loro contributo nella lotta alla povertà globale : Il Premio Nobel per l’economia è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. BREAKING NEWS: The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize ...

Il premio Nobel per l’Economia - in diretta : L'assegnazione dell'importante riconoscimento alle 13 da Stoccolma (e, ok, non è tecnicamente un Nobel) - streaming

Domani l’assegnazione del premio Nobel per l’Economia : E’ in programma Domani l’assegnazione del Nobel per l’Economia 2019: si tratta del 51° nella storia del Nobel, trattandosi di una categoria introdotta solo nel 1969. Il Premio nelle altre discipline è stato istituito dal chimico e industriale svedese Alfred Nobel nel 1895, mentre quello per l’Economia è nato per iniziativa della Banca di Svezia che lo finanzia tuttora. Il riconoscimento è importante dal punto di vista ...

Le critiche al premio Nobel a Peter Handke : Diversi intellettuali e politici stanno protestando perché durante e dopo le guerre jugoslave difese Slobodan Milosevic e minimizzò i massacri compiuti dai serbi

premio Nobel per la Pace al primo Ministro dell'Etiopia - Abiy Ahmed Ali : Il Premio Nobel per la Pace 2019 viene assegnato al primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, con la seguente motivazione: “Per i suoi sforzi per raggiungere la Pace e la cooperazione internazionale e, in particolare, per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Questo quanto deciso dall'apposito Comitato, composto da cinque personalità nominate dal Parlamento norvegese. Negli ultimi anni il ...

Nobel per la Letteratura a Peter Handke - le Madri di Srebrenica chiederanno il ritiro del premio : Il mondo si divide sull’assegnazione del premio Nobel per la Letteratura assegnato a Peter Handke. Le Madri di Srebrenica chiederanno il ritiro del riconoscimento dato allo scrittore austriaco, accusato di aver appoggiato i crimini di Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic e Ratko Mladic: “Un uomo che ha difeso i carnefici delle guerre balcaniche non può ricevere un tale riconoscimento”, ha detto Munira Subasic, presidente ...

Nobel per la Pace - premio a etiope Abiy Ahmed per accordo con Eritrea : Il Comitato Nobel norvegese ha annunciato di aver attribuito il premio Nobel per la Pace 2019 al premier etiope Abiy Ahmed Ali per i suoi sforzi per riportare la Pace nel Nord Est dell'Africa e per la sua decisione di risolvere la disputa di confine con l'Eritrea. Abiy Ahmed, si e' detto "onorato e felice" di aver ricevuto il prestigioso riconoscimento. "E' un premio assegnato all'Africa", ha commentato. Le motivazioni dell'attribuzione del ...

Abiy Ahmed : a primo ministro etiope premio Nobel per la pace : Roma – Il Premio Nobel 2019 per la pace e’ stato assegnato al primo ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed: lo ha annunciato il comitato organizzatore, oggi, a Oslo. Nella motivazione della decisione si evidenzia che il riconoscimento ad Abiy Ahmed e’ stato assegnato “per gli sforzi in favore della pace e della cooperazione internazionale, in particolare per la sua azione decisiva per risolvere il conflitto frontaliero ...

Nobel per la Pace - premio ad Abiy Ahmed è un messaggio ai regimi africani. Eritrea in primis : Non è un Nobel alle intenzioni quello assegnato ad Abiy Ahmed Ali. Non è un premio “preventivo”, come quello assegnato dieci anni fa a Barack Obama, ma – come dichiarato al momento della proclamazione a Oslo – un riconoscimento che premia “gli sforzi per la Pace” compiuti dal giovane premier etiope. D’altro lato, resta un premio che giunge non a fine carriera, a suggello di una vita specchiata a favore della Pace, ma all’inizio di un ...

Greta Thunberg - non aver dato il premio Nobel è un’occasione persa. Ma forse è anche un bene : Era data per favorita, forse sulla scia dei successi sempre più grandi riscontrati in questi ultimi mesi: invitata a parlare davanti ai grandi della Terra, ovunque nel mondo. Invece l’Accademia svedese ha deciso di non assegnare il Premio Nobel alla sua connazionale Greta Thunberg, suscitando probabilmente profonda delusione in quei sette milioni di ragazzi che nelle scorse settimane sono scesi in piazza per protestare contro l’inazione dei ...

premio Nobel per la pace 2019 al primo ministro etiope : Il Comitato del Nobel ha assegnato il Premio per la pace 2019 al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali.

Nobel a Peter Handke : le madri di Srebrenica chiedono il ritiro del premio : “Negò il massacro” : Accusato di aver negato il massacro di Srebrenica nel 1995, Peter Handke, il premio Nobel per la Letteratura 2019, è accusato dalle madri sopravvissute al genocidio in ex Iugoslavia di essere stato vicino al dittatore Milosevic e di non meritare il prestigioso riconoscimento. Motivo per cui chiederanno all'Accademia svedese di ritirarlo.Continua a leggere

Nobel : premio per la pace al premier etiope. Greta può attendere : Per il conclave si dice che chi entra papa esce cardinale. Così è successo per il premio Nobel a Greta Thunberg, data da tutti per favorita e alla fine non premiata dal comitato di Oslo che assegna il premio. Il Nobel per la pace 2019 è il premier etiope Abiy Ahmed, artefice di uno storico accordo di pace con la vicina Eritrea dopo quasi trent’anni di conflitti. Alla vigilia in molti hanno dato per scontato che la vincitrice sarebbe stata la ...

Abiy Ahmed Ali ha vinto il premio Nobel per la pace : Abiy Ahmed Ali, primo ministro dell'Etiopia, ha vinto il Premio Nobel per la pace 2019. Il comitato per il Nobel di Oslo ha spiegato che la scelta è legata all'impegno profuso da Ali “per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolv