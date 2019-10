Il 21 e 22 ottobre negli UCI Cinemas per la prima volta in Italia arriva

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) In anteun contenuto speciale di “Doctor Sleep”, il seguito della storia di Danny Torrance, in arrivo al cinema dal 31A quasi quarant’anni dalla sua uscita, “Shining”, il capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, torna al cinema e per lainnella versione estesa americana della durata di 144 minuti, con 24 minuti di scene inedite. Il 21 e 22“Shining – Extended Edition” arriverà infatti nelle multisale del Circuito UCI; gli spettatori avranno inoltre l’occasione di vedere in anteun contenuto speciale di “Doctor Sleep”, il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining, con protagonista Ewan McGregor e in arrivo al cinema dal 31. In questa nuova edizione, per la gioia di tutti i fan del film, sarà sempre Giancarlo Giannini a prestare la ...

