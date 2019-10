Hevrin Khalaf | attivista per i diritti umani | uccisa in un agguato in Siria nord-orientale

Siria - gli islamici filo-turchi uccidono la leader curda Hevrin Khalaf. Orrore : stuprata e lapidata : La morte della 35enne attivista curda Hevrin Khalaf potrebbe avere risvolti più sconcertanti di quanto preventivato. Fonti Siriane parlano anche di un possibile stupro perpetrato dai suoi aguzzini (probabilmente miliziani filo-turchi), prima della sua uccisione e della lapidazione finale. Inizialmen

Siria - Hevrin Khalaf freddata dalle milizie filo curde. Online il video dell’auto crivellata di colpi : Sui social i video dell’esecuzione di Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro Siriano e del suo autista, assassinati sabato a colpi di arma da fuoco su un’autostrada dopo essere stati prelevati dalle loro auto da milizie sostenute dalla Turchia. Le loro uccisioni assieme a quelle di altri civili sono state filmate e il video diffuso in rete. L'articolo Siria, Hevrin Khalaf freddata dalle milizie filo curde. Online ...

Siria : assassinata Hevrin Khalaf - nota attivista per i diritti delle donne : Hevrin Khalaf è stata uccisa ieri ad appena 35 anni a Tel Abyad, nel nord-est della Siria. La donna era la segretaria generale del partito Futuro Siriano ed era una nota attivista per i diritti delle donne. Una prima ricostruzione sommaria del suo assassinio è stata fornita da il The Guardian, che ha riportato fonti qualificate curde.La donna stava viaggiando a bordo della sua auto sull'autostrada M4 insieme al suo autista, quando la sua ...

L'attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf tra i civili uccisi dai miliziani filo-turchi : C’è anche una attivista per i diritti delle donne tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferisce il Guardian, Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro siriano, e il suo autista, sono stati assassinati a colpi di arma da fuoco su un’autostrada dopo essere stati prelevati dalle loro auto da milizie sostenute dalla Turchia, ...

Siria - uccisa Hevrin Khalaf : l'attivista per i diritti delle donne : C'è anche una attivista per i diritti delle donne tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferisce il Guardian,...

L'attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf uccisa dai miliziani filo-turchi in Siria : C’è anche una attivista per i diritti delle donne tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferisce il Guardian, Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro Siriano, e il suo autista, sono stati assassinati a colpi di arma da fuoco su un’autostrada dopo essere stati prelevati dalle loro auto da milizie sostenute dalla Turchia, ...

La paladina delle donne Hevrin Khalaf giustiziata dai miliziani filo-turchi : Hevrin Khalaf era la segretaria generale del partito curdo Fsp (partito del futuro siriano), stava tentando di raggiungere Kobane ed è caduta in un’imboscata

Siria - attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf trucidata dai filo-turchi : per Isis era una miscredente : È stata prelevata dall’auto sulla quale viaggiava e trucidata come il suo autista a colpi di arma da fuoco. Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro Siriano e attivista per i diritti delle donne, è tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi a sud della città di Tel Abyad, nel nord-est della Siria. Secondo quanto scrive il Guardian, lei e il suo autista sono stati assassinati a colpi di ...